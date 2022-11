Powrót programu Legiony

Wtorek, 29 listopada 2022 r. 09:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia ogłosiła powrót programu profrekwencyjnego dla kibiców, znanego jako "Legiony", który pierwotnie wprowadzony został na 100-lecie klubu i polegał na przyznawaniu odpowiednich wojskowych stopni kibicom, w zależności od ich obecności na stadionie w trakcie sezonu. W ostatnich latach fajnie działający projekt został przez klub kompletnie zaniedbany, ale po dłuższym czasie postanowiono do niego wrócić.



Reaktywowany projekt polega dokładnie na tym samym, a punkty zaliczone będą od początku obecnego sezonu. Niestety klub odciął grubą kreską poprzedni historyczne wyniki uzyskiwane przez kibiców i trudno to sensownie wytłumaczyć...









"Głównym celem programu "Legiony" jest budowa frekwencji na stadionie i wyróżnienie tych kibiców, którzy budują ją z nami. W obecnym sezonie mamy najwyższą frekwencję od lat - 20,1 tys. To wszystko dzięki Wam. Żaden inny klub nie ma takiej społeczności, jaką WY tworzycie. Nie zatrzymujemy się. Działamy dalej. (...) Ubiegłe sezony odgradzamy grubą kreską i skupiamy się na tym, co przed nami. Tym samym historyczne informacje i zebrane punkty nie zostają przeniesione. Niewykorzystane punkty po każdym sezonie będą kasowane" - informuje klub.



Aby uczestniczyć w programie Legiony, nie trzeba zakładać osobnego konta, wystarczy posługiwać się tym, którego używa się do zakupu biletów/karnetów.



Tak prezentują się poszczególne rangi oraz punktacja, którą należy uzyskać do ich otrzymania:

Szeregowy – 3 pkt.

Kapral – 9 pkt.

Sierżant – 15 pkt.

Chorąży – 21 pkt.

Porucznik – 27 pkt.

Kapitan – 33 pkt.

Major – 39 pkt.

Pułkownik – 45 pkt.

Generał – 51 pkt.



Każdy z kibiców będzie miał możliwość wyboru nagrody, a jeśli nie pasuje mu ta, która przysługuje uzyskanej przez niego randze, może wybrać jedną z przygotowanych dla rang niższych. Wybór nagród możliwy jest do 31 maja 2023 roku, a ich realizacja będzie trwała zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz terminami wyznaczonymi przez klub.



Jak dołączyć do programu Legiony?

- Wejdź na stronę bilety.legia.com

- Zaloguj się kontem kibica do systemu

- Następnie kliknij na swoje imię i nazwisko (prawy górny róg) i przejdź do zakładki Twoje konto

- W kolejnym kroku przejdź do zakładki Program Legiony i kliknij przycisk "Dołącz".



Wśród nagród są zniżki na bilety, ofertę gastronomiczną w SportsBarze, czy FanStore, tańszy nadruk na oficjalnej koszulce meczowej, powitanie lub życzenia urodzinowe na telebimie, autograf z dedykacją na dostarczonym przedmiocie, kubek/szalik Legiony, wycieczka po stadionie (ze strefą L1), możliwość obejrzenia meczu domowego rezerw w LTC, zwiedzanie LTC, film okolicznościowy od piłkarza pierwszej drużyny, wizyta na treningu pierwszej drużyny oraz możliwość strzelenia rzutu karnego bramkarzowi pierwszej drużyny.