Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi przełamali słabszą serię, wygrywając 1-0 z Jagiellonią Białystok. Mecz CLJ U17 Jagiellonia - Legia został z kolei odwołany i przeniesiony na 15 marca. Legia U14 i U16 rozegrały w Częstochowie sparingi z Rakowem. W meczu U14 gospodarze wygrali 3:1(1:0), natomiast w kategorii U16 padł remis 1-1. Legia U13 zagrąła 3 sparingi w Gorzowie Wielkopolski, zespół U12 z dobrej strony pokazał się w sparingu z Wisłą Kraków, zaś Legia U10 stoczyła zacięty pojedynek z Barca Academy 2013. CLJ U19: Legia Warszawa 1-0 (0-0) Jagiellonia Białystok U19 Gol: 1-0 81 min. Wiktor Kamiński b.a. Strzały (celne): Legia 16 (7) - Jagiellonia 8 (3) Legia: Jakub Murawski – Marcel Krajewski, Kacper Wnorowski, Jan Ziółkowski, Maciej Bochniak – Sebastian Kieraś, Filip Rejczyk [06](62' Kacper Knera), Szymon Grączewski (70' Oskar Lachowicz) – Dawid Kiedrowicz (89' Wiktor Puciłowski), Wiktor Kamiński (82' Maks Stangret), Jakub Jędrasik (90' Patryk Romanowski) Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik Jagiellonia: Jakub Jasionek - Maciej Jaroszuk (62' Alan Rybak), Dominik Kobus, Jakub Kruszewski (67' Maksymilian Cholewa), Bartłomiej Krasiewicz, Jakub Burkowski (Kpt), Bartosz Bernatowicz (85' Alex Protaziuk), Michał Mościcki (62' Szymon Stypułkowski), Oskar Lipiński (87' Dawid Żakiewicz), Damian Wojdakowski, Michał Samborski. Rezerwa: Damian Andrzejkiewicz Trener: Marek Wasiluk Sparing: Raków Częstochowa 07 1-1 (0-1) Legia Warszawa U16 Gole: 0-1 44 min. Aleksander Iwańczyk b.a. 1-1 86 min. Legia: Michał Bobier (Konrad Kassyanowicz) - Mikołaj Kotarba, Franciszek Pollok, Szymon Chojecki, Mateusz Lauryn [08](Maks Michałowski) - Aleksander Iwańczyk, Dawid Foks (Kuba Solecki), Pascal Mozie [08], Alex Cetnar (Konrad Kraska), Max Pawłowski (Maksymilian Sterniczuk [08]), Jakub Zbróg (Adrian Gilant) Sparing: Raków Częstochowa 09 3-1 (1-0) Legia Warszawa U14 Gole: 1-0 40 min. 2-0 52 min. 2-1 55 min. Jakub Juszczak (as. Wojciech Chachuła) 3-1 61 min. Legia U14 rozegrała w Częstochowie sparing z Rakowem. Po zaciętej grze gospodarze wygrali 3-1(1-0). Gola dla Legii zdobył w 55' Jakub Juszczak, po podaniu Wojciecha Chachuły. Legia: Denys Stoliarenko, Jan Pietrzak - Jan Rodak, Aleksander Marciniak, Franciszek Szydło, Jakub Juszczak, Piotr Bartnicki, Norbert Merchel, gr. klubu partnerskiego, Szymon Piasta, gr. testowany, Piotr Kaniewski, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Wojciech Chachuła, Mateusz Strzelecki Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko Festiwal gier U13 - Gorzów Wielkopolski: Legia U13 w piątek i sobotę rozegrała w Gorzowie serię meczów kontrolnych z Wartą Gorzów, Śląskiem Wrocław i Pogonią Szczecin 2010, prezentując się z calkiem dobrej strony. Skład Legii: Olaf Szczęsny, gracz testowany - Krzysztof Krzemiński, Igor Lechecki, Marcel Laszczyk, Aleksander Badowski, Olivier Pruszyński, Jan Szybicki, Franciszek Stępniewski, Antoni Błoński, Tymon Płoszka, Igor Brzeziński, Mychajło Posternak, Kacper Jaczewski gracze testowani Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński Sparing: Wisła Kraków 2011 - Legia U12 Legia: Antoni Pawłowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Wojciech Łygan, Stefan Podgórski, Bartosz Gawryś, Stanisław Sałek, Tomasz Stefański, Fryderyk Paprocki, Aleksander Dąbrowski, Filip Wancerz, gracz testowaany Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński Legia U12 w podkrakowskich Staniątkach rozegrała mecz sparingowy z rówieśnikami z Wisły Kraków 2011. Ciekawe spotkanie, w którym obie drużyny były okresami w stanie narzucić swoją koncepcję gry. W zaciętym meczu, nieco więcej klarownych okazji stworzyli sobie legioniści. Sparing: Legia U10 - Barca Academy U10 (2013) Strzały (celne): Legia 48 (28) - Barca 40 (26) Legia: Michael Oyedele, Konstanty Leonkiewicz, Oliwier Siuda, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, gracze klubów partnerskich i testowani. Trener: Łukasz Listwan

