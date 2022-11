Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z Krispolem

Wtorek, 29 listopada 2022 r. 11:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po ostatniej wygranej z Lechią Tomaszów Mazowiecki, siatkarze Legii awansowali na 13. miejsce w tabeli I ligi, a w najbliższą sobotę powalczą o kolejną poprawę lokaty. Podopieczni Krzysztofa Wójcika podejmować będą na własnym parkiecie drużynę Krispolu Września, który w obecnym sezonie wygrał tylko jedno z jedenastu spotkań.



Liczymy, że legioniści zagrają z równie wielką determinacją, co w rywalizacji z Lechią i wywalczą piątą wygraną w obecnych rozgrywkach. Zachęcamy kibiców do wspierania naszej drużyny w hali na Mokotowie przy ul. Niegocińskiej 2a. Bilety nabywać można bezpośrednio przed meczem przy wejściu do hali, w cenie 10 złotych (ulgowe) i 20 zł (normalne). Przy wejściu kupić można również klubowe gadżety.



Termin meczu: sobota, 3 grudnia 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)