Futsal

W sobotę mecz futsalistów z Constractem Lubawa

Środa, 30 listopada 2022 r. 10:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii pokrzepieni wygraną w Chorzowie z Clearexem, w sobotę podejmować będą na własnym parkiecie zespół Constractu Lubawa. Najbliższy przeciwnik będzie zdecydowanym faworytem - to aktualny wicelider rozgrywek, który walczy o mistrzostwo Polski. Constract w jedenastu meczach stracił punkty tylko dwukrotnie - notując jeden remis (w Gliwicach) i porażkę (3-5 w Toruniu pod koniec października).



Ekipa z Lubawy może ponadto pochwalić się najlepszą defensywą w futsalowej ekstraklasie - stracili dotychczas jedynie 19 bramek, co daje średnią 1,7 bramki na mecz. Najlepszym strzelcem zespołu jest Chano, zdobywca 12 bramek, o trzy trafienia mniej mają Adriano Lemos i Jakub Raszkowski. Legia w ostatni weekend wygrała pierwszy mecz w obecnym sezonie, pokonując w Chorzowie miejscowy Clearex 5-3. Na własnym boisku legioniści dotychczas zanotowali jeden remis (z AZS-em UW) w pięciu spotkaniach.



Bilety na sobotni mecz kosztują 12 złotych (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat i osób niepełnosprawnych) oraz 17 złotych (normalne), a nabywać je można TUTAJ. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące.



Termin meczu: sobota, 3 grudnia 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne)