Dwa medale Bartnika na Polish Open Kaliber

W Białymstoku zakończyły się międzynarodowe zawody w strzelectwie sportowym, Polish Open Kaliber. Zawodnik Legii, Tomasz Bartnik zdobył na nich dwa brązowe medale. Pierwszego dnia rywalizacji, legionista wraz z Anetą Stankiewicz (Zawisza Bydgoszcz) stanęli na najniższym stopniu podium w konkurencji karabinu pneumatycznego Mix. Zwyciężyli Ukraińcy - Serhii Kulish i Victoria Sukhurukova, przed Francuzami - Romainem Aufrere i Lucile Helardem. W niedzielę Bartnik był trzeci w karabinie pneumatycznym, a wyprzedzili go Rafał Łukaszyk i Serhii Kulish (Ukraina).

