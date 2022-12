Futsal

Legia Warszawa 3-5 Constract Lubawa

Sobota, 3 grudnia 2022 r. 19:38 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 13. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z Constractem Lubawa 3-5. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają za tydzień na wyjeździe w Pniewach, a ostatni tegoroczny mecz przed własną publicznością odbędzie się w niedzielę, 18 grudnia, a rywalem będzie Słoneczny Stok Białystok.



Fotoreportaż z meczu - 51 zdjęć Bodziacha









Warto podkreślić, że Legia przystąpiła do tego meczu z zaledwie czterema zawodnikami na ławce rezerwowych. Gliński i Knajdrowski nie zagrali z powodu urazów. Już w pierwszej minucie goście trafili w słupek. Później goście wielokrotnie próbowali uderzeń na bramkę strzeżoną przez Tomasza Warszawskiego, jednak ten spisywał się bardzo dobrze. I chociaż to Constract był zespołem dominującym, z wyraźną przewagą optyczną i statystyczną, na przerwę drużyny schodziły przy wyniku 0-0.



Kilka minut po wznowieniu gry faul taktyczny poza polem karnym popełnił bramkarz Constractu, za co został ukarany bezpośrednią czerwoną kartką. Na boisku pojawił się bramkarz rezerwowy, a legioniści przez kolejne 120 sekund mieli grać w przewadze jednego zawodnika. Doskonale wykorzystali tę sytuację, bo chwilę później Mariusz Milewski zdobył bramkę. W 26. minucie było już 2-0 dla Legii, a strzelcem bramki był Adam Grzyb. Zawodnik Legii otrzymał dobre podanie, obrócił się i umieścił piłkę w siatce. W 28. minucie w ostatniej chwili groźną sytuację Constractu zażegnał Davidson Silva. Tę ofiarną interwencję okupił jednak urazem. Chwilę później goście wykonywali rzut rożny, piłkę wycofał Pedrinho, a Kacper Sendlewski skutecznie uderzył z dystansu.



W 29. minucie wyrównującą bramkę zdobył Pedrinho. Zawodnik z Lubawy precyzyjnie, z dalszej odległości posłał piłkę do siatki. Chwilę później było już 2-3. Sam przed bramką legionistów znalazł się Ramon Tubau, dostał doskonałe podanie i pozostało mu tylko dołożyć nogę. W kolejnej akcji sędzia podyktował rzut karny dla Legii za zagranie ręką w polu karnym. Skutecznie na bramkę zamienił go Davidson Silva. Niestety, goście błyskawicznie odpowiedzieli trafieniem na 4-3.



Po błędzie defensywy Legii, na 2 minuty przed zakończeniem spotkania piątą bramkę zdobyli goście, ustalając wynik na 3-5.



Legia Warszawa 3-5 (0-0) Constract Lubawa

1-0 - 23:36 Mariusz Milewski

2-0 - 25:36 Adam Grzyb

2-1 - 27:29 Kacper Sendlewski

2-2 - 28:49 Pedrinho

2-3 - 29:38 Ramon Tubau

3-3 - 30:06 Davidson Silva

3-4 - 30:50 Ramon Tubau

3-5 - 37:54 Jakub Raszkowski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 15. Radosław Marcinkowski, 97. Davidson Silva, 81. Mariusz Milewski, 99. Michał Madej

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 69. Grzegorz Zgrabski, 9. Paweł Tarnowski, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och



Constract: 33. Victor Lopez, 5. Kacper Sendlewski, 7. Adriano Lemos, 6. Paweł Kaniewski, 8. Jaakko Alasuutari

rezerwa: 31. Grzegorz Okuniewski, 3. Mateusz Madziąg, 11. Chano, 12. Pedrinho, 14. Ramon Tubau, 26. Jakub Raszkowski, 29. Maciej Jankowski



żółte kartki: Grzyb, Marcinkowski - Madziąg

czerwona kartka: Lopez