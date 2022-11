Zwycięstwo Kielana w halowym Pucharze Polski

W Bytomiu rozegrany został tenisowy Halowy Puchar Polski, w którym zwyciężył zawodnik Legii, Szymon Kielan . Legionista bez straty seta, pokonując czterech przeciwników dotarł do finału, w którym w poniedziałek mierzył się z Pawłem Ciasiem. Nasz zawodnik wygrał 6-0, a w drugim secie prowadził 3-0 i przy tym wyniku doszło do kreczu rywala. Wyniki Szymona Kielana w singlu: I runda: Szymon Kielan - Lech Gontar 6-0, 6-3 II runda: Szymon Kielan - Maksymilian Samojłowicz 6-4, 6-3 1/4 finału: Szymon Kielan - Gabriel Matuszewski 7-5, 6-2 1/2 finału: Szymon Kielan - Sandro Szic 7-6(5), 7-6(2) Finał: Szymon Kielan - Paweł Ciaś 6-0, 3-0 i krecz Pawła

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.