Biblioteka legionisty: Z pierwszej piłki

Sobota, 3 grudnia 2022 r. 14:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wydana jesienią tego roku książka "Z pierwszej piłki" jest pierwszą piłkarską propozycją od Remigiusza Mroza. Autor, który w posłowiu przyznaje, że od dawna jest zapalonym kibicem piłkarskim, od dawna przymierzał się do książki, która opierać się będzie o sportowe emocje.



"Za każdym razem, kiedy zbliżałem się do decyzji, by zacząć, rezygnowałem. Nie chciałem tworzyć thrillera z elementem futbolu, nie chciałem pisać o korupcji i innych tego typu sprawach. Chciałem stworzyć klasyczną opowieść sportową, osnutą wokół piłki nożnej. Jak jednak to zrobić? Kiedy ostatnim razem ktoś się na to porwał? I przede wszystkim jak sprawić, żebyśmy razem zaczęli kibicować jakiemuś fikcyjnemu zespołowi? Fikcyjnemu piłkarzowi? Jak sprawić, by nam zależało? Długo szukałem odpowiedzi na te pytania. Kiedy tylko wydawało mi się, że je znalazłem, zasiadłem do pisania 'Z pierwszej piłki'. Obawiałem się, że będzie szło jak po grudzie i że nie wycisnę z tej historii niczego ciekawego, ani dla siebie, ani dla Ciebie. W końcu z jakiegoś powodu takie książki raczej nie zalewają półek księgarń" - czytamy w posłowiu, w którym autor dzieli się swoimi spostrzeżeniami.









O czym jest sama książka? Otóż przenosi nas do rodzinnej miejscowości autora, gdzie Rewera Opole musi budować zespół na nowo, po śmiertelnym wypadku autokaru z piętnastoma graczami tego zespołu oraz trenerem. Nowy, niedoświadczony szkoleniowiec ma szybko zbudować zespół (w trakcie sezonu) i zaczyna poszukiwania piłkarskich perełek. Całość jest mocno bajkowa, ale może dla czytelników spoza piłkarskiego światka będzie bardziej realna?



Czytelnik zaczyna trzymać kciuki za Rewerę i jej nowego bohatera, syna wielkiego przed laty piłkarza Barcelony. Oczywiście w powieści nie mogło zabraknąć wątku miłosnego, w który zaangażowana jest córka trenera, zajmująca się w klubie social mediami. Dostajemy bardzo szybką opowieść, której akcja dzieje się do zakończenia sezonu, a kolejkę po kolejce następują zwroty akcji. Wiele miejsca poświęcono na szczegółowe opisy poszczególnych akcji - te czyta się bardzo dobrze, choć zazwyczaj są one dość przewidywalne.



"Kibice pokładają największe nadzieje w nastolatku grającym z numerem 15, którego marzeniem jest podbicie piłkarskiego świata. Popełnia on jednak tragiczny błąd, który kosztować może go nie tylko karierę, ale także życie" - czytamy w zajawce książki od wydawnictwa. Tak jak w wielu innych książkach Mroza, nie mogło zabraknąć dreszczyku emocji - wszak autor lubuje się w kryminałach. Książka kończy się tak, że... niewykluczone są kolejne jej części. Czy tych się doczekamy, zależy zapewne od przyjęcia tejże pozycji ze strony czytelników.



Tytuł: Z pierwszej piłki

Autor: Remigiusz Mróz

Wydawnictwo: Filia

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 656

Cena okładkowa: 54,90 zł



