Koszykówka

Zapowiedź meczu z Astorią Bydgoszcz

Czwartek, 1 grudnia 2022 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Legia wygrała dwa ostatnie spotkania i wydaje się, że jest na fali wznoszącej, co będzie chciała udowodnić w piątek w Bydgoszczy. Wygrana z Astorią na pewno doda jeszcze wiary w możliwości drużyny przed ważnym, wyjazdowym meczem BCL z Hapoelem Holon.



Z kolei bydgoszczanie po słabym początku sezonu dokonali przed meczem z Legią zmian w składzie, które mają pomóc drużynie w skutecznej walce o awans w ligowej tabeli. Obecnie Astoria zajmuje ostatnie, 16. miejsce, z zaledwie jedną wygraną w dziesięciu rozegranych meczach. A sezon mógł się rozpocząć zupełnie inaczej, gdyby w drugiej kolejce nie przegrali w Stargardzie ze Spójnią w ostatniej akcji, po której nie brakowało głosów, że zwycięski rzut miał miejsce po czasie... Wcześniej, na inaugurację bydgoszczanie przegrali po dogrywce ze Startem (-4). Później zaś przyszło kilka wyższych porażek, m.in. z Treflem (-19), Arką (-14), Stalą (-23) i Zastalem (-18). Jedyną wygraną udało się wyszarpać w derbowym meczu z Anwilem, rozgrywanym w pierwszej połowie października. W ostatni weekend Astoria na własnym parkiecie podejmowała mistrza Polski. W rywalizacji ze Śląskiem bardzo okazale prezentował się atak bydgoszczan, ale wiele do życzenia pozostawiała defensywa - wrocławianie w każdej z kwart zdobywali co najmniej 25 punktów i ostatecznie zwyciężyli 111:99.







Słabsze wyniki doprowadziły do szybkich zmian kadrowych, których dokonano w ostatnich dniach. Przed meczem z Legią Astoria ogłosiła rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron z amerykańskim środkowym (211 cm), Nickiem Muszyńskim. "Obie strony uznały, iż na ten moment będzie to najlepsze rozwiązanie dla drużyny oraz samego zawodnika" - poinformowano w komunikacie. Ten grał średnio niespełna 22 minuty i w tym czasie notował 7,2 pkt. i 5 zbiórek na mecz. W Bydgoszczy pożegnano się również z pochodzącym z Dominikany rzucającym - Eddym Polanco, najlepszym strzelcem zespołu (śr. 17 pkt. i 4,3 zb.). "Po dobrym początku, Eddy grał ostatnio słabiej. To, że był naszym najlepszym punktującym powodowało, że rywale mocniej się na niego przygotowywali" - tłumaczył trener Astorii. Właśnie dla tego gracza najszybciej znaleziono zastępstwo.



Dwa dni przed meczem Astoria poinformowała o zakontraktowaniu nowego zawodnika - Myke Henry'ego, który występuje na pozycjach 2-3. Henry to były zawodnik Memphis Grizzlies - w sezonie 2017/18 rozegrał 20 meczów w NBA. Grał również w G League, w Oklahoma City Blue oraz Memphis Hustle. Po wyjeździe z USA, występował w Izraelu (Ironi Nahariya, śr. 14.4 pkt.), we Włoszech (Allianz Trieste, śr. 11.1 pkt.), Francji (Chalons-Reims, śr. 12.6 pkt.) i Grecji (Iraklis Saloniki, śr. 15.4 pkt.), a sezon 2022/23 rozpoczął w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech, w Givovie Scafati, gdzie wystąpił jedynie w czterech spotkaniach, notując śr. 9,5 pkt. na mecz. Nie jest wybitnym strzelcem z dystansu - ostatnio jedynie we Francji zdołał zanotować 38,7% za 3 punkty.



W strefie podkoszowej trener Popiołek ma do dyspozycji Nathana Cayo (201 cm), który jednak gra bardzo nierówno, a dołączył do klubu w miejsce słabo grającego w sparingach Jakuba Karwowskiego. Cayo bardzo dobre występy (jak te przeciwko Startowi, Arce i Śląskowi) przeplata z mocno przeciętnymi. Cayo nie rzuca z dystansu, ale w polu trzech sekund radzi sobie całkiem nieźle - w ostatnim meczu z WKS-em zdobył 14 punktów, trafiając 6/9 z gry oraz dokładając do tego 9 zbiórek (najlepszy wynik w sezonie), w tym 5 na atakowanej tablicy.



Oprócz dwóch wspomnianych wcześniej zawodników, z klubem żegna się również skrzydłowy, Michał Kołodziej, który od pewnego czasu przestał trenować z pierwszym zespołem i rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy. Wszystko to po zakontraktowaniu Daniela Szymkiewicza, na którego chrapkę miał Anwil Włocławek - co potwierdził trener Frasunkiewicz po meczu z Legią na Torwarze. "Uznaliśmy, że to właśnie Michał straci najwięcej minut po dołączeniu do nas Daniela" - powiedział trener Popiołek odnośnie rozstania z Kołodziejem. Szymkiewicz, którego doskonale zna trener Kamiński, na razie wystąpił w dwóch meczach Astorii, w których zaliczył średnio 10 pkt. oraz 3 asysty.



Cały czas Astoria poszukuje nowego gracza na pozycje 4-5, z paroma graczami prowadzi zaawansowane rozmowy, ale wszystko wskazuje na to, że przeciwko Legii bydgoszczanie będą mieli ograniczoną rotację na pozycjach podkoszowych. Z obecnej kadry najlepszym strzelcem zespołu jest Mike Smith, który zdobywa 16.8 pkt. na mecz, notuje 5.1 asysty i świetnie trafia zza łuku (aż 40.9% za 3). Ponad 13 punktów na mecz notuje również amerykański skrzydłowy, Benjamin Simons, który trafia 40.6 procent rzutów za 3, a także bezbłędnie wykonuje rzuty wolne (w tym sezonie 9/9). Zdecydowanie mniej aktywny jest z kolei w walce na tablicach - zbiera zaledwie 2,7 piłki na mecz.



Astoria po ostatnich zmianach na pewno przystąpi do meczu z Legią z mocnym postanowieniem poprawy, a pokazać się z najlepszej strony przed bydgoską publicznością będzie chciał Henry.



Warszawscy kibice na pewno wierzą, że w piątek zobaczą taką Legię, jaką widzieli podczas meczu w Ostendzie oraz w drugiej połowie spotkania w Lublinie. Oba te występy pokazały prawdziwą moc naszej drużyny, w której każdy z graczy potrafi zdobywać punkty seriami, a dobra defensywa jest jej znakiem firmowym. Grzesiek Kamiński i Travis Leslie w Lublinie zagrali doskonale i wierzymy, że podobnie będzie także w Bydgoszczy, gdzie przecież nie tak dawno, oglądaliśmy kapitalny występ "Kamyka", okraszony kilkoma trójkami.



Legia w Astorią radzi sobie różnie. W ostatnim sezonie legioniści zwyciężyli w pierwszej rundzie w Bydgoszczy 83:76, ale w rewanżu wysoko przegrali na Bemowie (-19). Z sześciu meczów rozegranych w ostatnich latach w najwyższej klasie rozgrywkowej wygraliśmy tylko dwa. Czas poprawić ten wynik.



Piątkowy mecz 10. kolejki Energa Basket Ligi rozpocznie się o godzinie 19:30. Bilety na spotkanie, które odbędzie się w bydgoskiej Arenie przy ulicy Toruńskiej nabywać można w cenie 20 zł (ulgowe) i 30 zł (normalne). Transmisję obejrzeć można na platformie Emocje.TV.



ENEA ABRAMCZYK ASTORIA BYDGOSZCZ

Liczba wygranych/porażek: 1-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,0 / 93,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 46,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,6%



Skład: Mike Smith, Michał Pluta, Jakub Stupnicki (rozgrywający), Myke Henry, Daniel Szymkiewicz, Igor Wadowski (rzucający), Benjamin Simons, Aleksander Lewandowski, Szymon Jaskółd, Filip Dereszyński, Nathan Cayo, Jakub Ulczyński (skrzydłowi), Piotr Wińkowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Marcin Woźniak, Grzegorz Skiba



Przewidywana wyjściowa piątka: Mike Smith, Myke Henry, Daniel Szymkiewicz, Benjamin Simons, Nathan Cayo



Najwięcej punktów: Mike Smith 151 (śr. 16,8), Benjamin Simons 119 (13,2).



Ostatnie wyniki: Start (w, 101:97), Spójnia (w, 73:72), Anwil (d, 95:84), Trefl (w, 90:71), Arka (d, 88:102), Stal (w, 103:80), Zastal (d, 73:91), Sokół (w, 84:72), Śląsk (d, 99:111).



Ostatnie mecze obu drużyn:

06.03.2022 Legia Warszawa 68:87 Astoria Bydgoszcz

30.10.2021 Astoria Bydgoszcz 76:83 Legia Warszawa

12.01.2021 Astoria Bydgoszcz 85:75 Legia Warszawa

17.09.2020 Legia Warszawa 98:81 Astoria Bydgoszcz

24.01.2020 Astoria Bydgoszcz 96:87 Legia Warszawa

13.10.2019 Legia Warszawa 69:71 Astoria Bydgoszcz

14.01.2017 Legia Warszawa 83:61 Astoria Bydgoszcz (I liga)

01.10.2016 Astoria Bydgoszcz 72:85 Legia Warszawa (I liga)

16.04.2016 Astoria Bydgoszcz 71:87 Legia Warszawa (I liga)

10.04.2016 Legia Warszawa 92:66 Astoria Bydgoszcz (I liga)

09.04.2016 Legia Warszawa 87:70 Astoria Bydgoszcz (I liga)

04.03.2016 Legia Warszawa 109:73 Astoria Bydgoszcz (I liga)

02.12.2015 Astoria Bydgoszcz 73:87 Legia Warszawa (I liga)

21.03.2015 Astoria Bydgoszcz 59:101 Legia Warszawa (I liga)

12.12.2014 Legia Warszawa 82:74 Astoria Bydgoszcz (I liga)

06.02.2010 Legia Warszawa 86:102 Astoria Bydgoszcz (II liga)

24.10.2009 Astoria Bydgoszcz 95:67 Legia Warszawa (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 6-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 76,4 / 73,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 62,5%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski, Bartosz Prokopowicz (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Devyn Marble, Janis Berzins/Travis Leslie, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Devyn Marble 149 (śr. 16,6), Ray McCallum 114 (12,7), Geoffrey Groselle 100 (11,1), Travis Leslie 68 (13,6).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103).



Termin meczu: piątek, 2 grudnia 2022 roku, g. 19:30

Adres hali: Bydgoszcz, ul. Toruńska 59 (hala Arena)

Pojemność hali: 1470 miejsc

Ceny biletów: 20 zł (ulgowe) i 30 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV