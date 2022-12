9-11.12: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę o godzinie 18:00 w hali na Bemowie, nasi koszykarze zagrają ligowe spotkanie z GTK Gliwice. Po raz pierwszy fani Legii będą mieli do dyspozycji nowe trybuny na poziomie parkietu, dzięki czemu pojemność hali zwiększy się do 2000. Bilety kupować można na eBilet.pl. Futsaliści Legii zagrają w sobotę wyjazdowy mecz w Pniewach, a nasi siatkarze w Nowej Soli. Panczenista Legii, Marek Kania wystartuje w trzecich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata, które odbędą się w Calgary. Transmisja zawodów w sportowych kanałach Polsatu. Pozostali panczeniści Legii wystartują w Sanoku w drugiej w tym sezonie edycji Pucharu Polski w łyżwiarstwie szybkim. Pięściarze Legii wystartują na gali Polsat Boxing Promotions, która dziś odbędzie się w Gliwicach (mała Arena Gliwice). W boksie olimpijskim walczyć będą Mateusz Grejber (-67kg) i Robert Stasiok (-70kg). Rozkład jazdy: 09.12 g. 12:00 Legia II Warszawa - Stomil Olsztyn (sparing) [LTC 7] 10.12 g. 15:00 Red Dragons Pniewy - Legia Warszawa [futsal] 10.12 g. 15:30 Isetia WMSS Warszawa - Legia II Warszawa [kosz, ul. Konwiktorska 5/7] 10.12 g. 17:00 Astra Nowa Sól - Legia Warszawa [siatka] 11.12 g. 18:00 Legia Warszawa - GTK Gliwice [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: 10.12 g. 10:00 Slavia Praga 07 - Legia U16 [Praga] 10.12 g. 12:00 Slavia Praga 09 - Legia U14 [Praga] 10.12 g. 13:00 Legia U17 - Raków Częstochowa 06 [LTC 7] 10.12 g. 14:30 Legion Legionowo U-12 - Legia Warszawa U-12 [kosz, ul. Zakopiańska 4] 10.12 g. 15:00 Legia U15 - Raków Częstochowa 08 [LTC 7] 11.12 g. 11:00 Energa Basket II Warszawa U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Przybyszewskiego 45] 11.12 g. 12:00 Legia U10 - GKS Bełchatów 13 [ul. Łazienkowska 3] 11.12 g. 12:00 Legia U11 - GKS Bełchatów 12 [ul. Łazienkowska 3] 11.12 g. 14:00 Legia U12 - Widzew Łódź 11 [ul. Łazienkowska 3] 11.12 g. 18:30 MUKS Piaseczno U-13 - Legia Warszawa U-13 [kosz, ul. Sikorskiego 20] 12.12 g. 19:00 Legia Warszawa U-19 - Akademia Koszykówki Komorów U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

