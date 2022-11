Boks

Pięcioro legionistów na MP seniorów w boksie

Środa, 30 listopada 2022 r. 09:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioro zawodników Legii Warszawa wystartuje w tegorocznych mistrzostwach Polski seniorów w boksie, które w sobotę rozpoczną się w Zabrzu. W składzie naszej ekipy zabraknie niestety zeszłorocznego złotego medalisty w kat. -54kg, Macieja Jewdokina, który przeniósł się z Legia Fight Club do Żoliborskiej Szkoły Boksu i w tych barwach występować będzie w zawodach.



Na mistrzostwach Polski w barwach Legii wystąpi dwoje zawodników Klubu Bokserskiego Legia i trzech pięściarzy Legia Fight Club - Aleksandra Ciechomska (kat. -63kg), Szymon Brząkała (-67kg), Bartosz Kucharczyk (-75kg), Paweł Michalik (-75kg) i Jan Majewski (+92kg). Zawody potrwają do czwartku, 8 grudnia.



Z kolei grupa legionistów z Polsat Boxing Promotions zamiast startu w mistrzostwach kraju, szykuje się do kolejnej gali PBP13, która odbędzie się 9 grudnia w Gliwicach.