Koszykówka

Zwiększona pojemność hali na Bemowie

Czwartek, 1 grudnia 2022 r. 09:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnich dniach listopada w hali OSiR Bemowo, w której od 30 lat występują koszykarze Legii Warszawa, zamontowane zostały nowe trybuny na poziomie parkietu. Dzięki temu, od najbliższego domowego meczu Legii, tj. 11 grudnia tego roku, spotkania naszego zespołu będzie mogło oglądać na żywo 2000 kibiców. W ostatnich trzech latach, od czasu otwarcia nowej trybuny od strony parkingu (późną jesienią 2019 roku), hala posiadała 1416 miejsc siedzących.



Aby można było w hali zamontować wyższe trybuny, najpierw trzeba było zmienić instalację wentylacyjną, która przebiegała bezpośrednio nad trybunami - obecnie rury wyprowadzone zostały na zewnątrz.









Nowa trybuna główna na poziomie parkietu ma 11 rzędów (dotychczas miała 6) i składa się z czterech części - wszystkie skierowane są w stronę parkietu. Z tego względu zwężone zostały dwie trybuny za oboma koszami, aby dopasować je do wejść do hali i wyjść ewakuacyjnych. Z kolei 9 rzędów ma trybuna znajdująca się za trybuną prasową, gdzie dotychczas były tylko 4 rzędy krzesełek do dyspozycji kibiców. Rozkładanie i składanie nowych trybun firmy Pesmenpol jest zautomatyzowane i bardzo szybkie.



OSiR Bemowo ma w planach montaż fotowoltaiki (o mocy 140kWp) oraz pomp ciepła. Koszt brutto tej inwestycji wyniesie ok. 1,5 mln złotych.



Na nowych trybunach fani Legii po raz pierwszy będą mogli zasiąść przy okazji meczu ligowego z GTK Gliwice, który rozegrany zostanie w niedzielę, 11 grudnia o 18:00 w hali OSiR Bemowo, przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Sprzedaż biletów rozpocznie się już wkrótce - już dziś zapraszamy na mecz!



W związku ze zmianami na poziomie parkietu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które będą przydatne przy okazji najbliższych meczów Legii:

- dla kibiców uruchomione zostanie wejście, znajdujące się tuż obok wejścia dla przedstawicieli mediów (wejście A). To najkrótsza droga w celu dostania się na trybuny A, B, C i D

- na trybunę E najlepiej dostać się wchodząc do obiektu wejściem głównym

- trybuny F, G, H - tam najkrótsza droga wiedzie poprzez wejście B

- trybuna I to miejsca VIP, w tym przypadku nie zachodzą żadne zmiany (wejście od strony ul. Obrońców Tobruku, prosto z parkingu VIP).

- nie ma możliwości przechodzenia przed trybuną VIP w celu np. przejścia z trybuny A na trybunę H. Aby to zrobić, należy przebyć drogę korytarzem za trybuną D, schodami na trybunę E, przejść promenadą trybuny E i zejść z niej schodami na trybunę F

- nie istnieje także możliwość przejścia za ławkami obu drużyn. Sposób przejścia np. z trybuny F na trybunę D jest identyczny jak ten opisany powyżej - wszystko odbywa się promenadą trybuny E.

- sklep kibica oraz stoisko z jedzeniem znajdować się będą niezmiennie w pomieszczeniu przyległym do trybuny E (tzw. open space). Kibice zakupią tam repliki koszulek meczowych oraz przekąski typy popcorn, napoje itd.