Polska

Francja 3-1 Polska. Polacy żegnają się z turniejem

Niedziela, 4 grudnia 2022 r. 17:57 Mishka, źródło: Legionisci.com

W 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze reprezentacja Polski przegrała z Francją 1-3 i tym samym pożegnała się z turniejem. Wszystkie bramki padły po przerwie. W spotkaniu nie wystąpił zawodnik Legii Warszawa, Artur Jędrzejczyk.