Koszykówka

Zapowiedź meczu z Hapoelem Holon

Poniedziałek, 5 grudnia 2022 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej Basketball Champions League, koszykarze Legii nadal mają szanse na awans do kolejnego etapu rozgrywek. Legionistom pozostała rywalizacja z Filou Oostende o miejsce trzecie - nasz zespół w dwóch ostatnich spotkaniach musi wygrać o jeden mecz więcej od Belgów.



A pierwsza ku temu okazja nadarzy się w najbliższy wtorek, kiedy Legię czeka wyjazdowy mecz z mistrzem Izraela, Hapoelem Holon. Teoretycznie mamy jeszcze szanse nawet na miejsce drugie, ale wówczas warunkiem koniecznym, oprócz wygranej Galatasaray z Filou, będzie wyższa wygrana w Izraelu, czyli różnicą co najmniej czterech punktów.







A dokładniej, Hapoelem Atsmon Holon, bowiem oficjalna nazwa naszego rywala zmieniła się względem pierwszego meczu rozgrywanego na warszawskim Torwarze. W pierwszym tygodniu października, Hapoel dzień przed startem sezonu ligowego 2022/23 podpisał umowę z nowym sponsorem tytularnym. Firma wspierająca od dwóch miesięcy zespół z Holon funkcjonuje na rynku niespełna 40 lat i specjalizuje się w produkcji i budowie placów zabaw w miejscach publicznych oraz przedszkolach, a także klubów fitness. Wsparcie finansowe ma pomóc klubowi w walce o obronę tytułu mistrza Izraela oraz jak najlepsze wyniki w BCL. Wiadomo, że Hapoel Holon celuje wysoko i chciałby powtórzyć przynajmniej zeszłoroczny wynik, kiedy zajęli czwarte miejsce w koszykarskiej Lidze Mistrzów. Wówczas w półfinale przegrali z Lenovo Teneryfa 71:78, a w meczu o trzecie miejsce lepszy o 20 punktów okazał się niemiecki MHP Riesen Ludwigsburg.







W lidze Hapoel zajmuje obecnie miejsce piąte z bilansem 4-3. W ostatnich spotkaniach ligowych, Hapoel przegrał z wiceliderem, Maccabi Tel Awiw (w, -20), zwyciężył Hapoel Beer Szewa (w, +7) i Nes Zionę (d, +15), a w ostatni piątek przegrali na własnym parkiecie z liderem rozgrywek, Hapoelem Tel Awiw 74:79. Najbliższy rywal Legii w tym meczu popisał się świetną skutecznością na poziomie... 69 procent z gry - trafili 10/19 za 3 (53%) oraz 19 z 23 rzutów za 2, a w dodatku bezbłędnie (6/6) wykonywali rzuty wolne. Tyle, że zdecydowanie częściej w akcjach rzutowych popełniali przewinienia, przez co ich rywal rzucał osobiste 17 razy, trafiając 15 z nich. Najlepszym strzelcem w tym ostatnim spotkaniu był rozgrywający, Shawn Dawson (20 pkt.), a bardzo dobre spotkanie rozegrali również Joe Ragland (17 pkt. i 7 asyst) oraz środkowy, Marvin Jones (sprowadzonego z PAOK-u Saloniki), który zanotował double-double - 13 punktów i 12 zbiórek. Trener korzystał w tym ważnym dla nich spotkaniu z ośmiu zawodników.







W Lidze Mistrzów zespół z Holonu z bilansem 3-1 zajmuje obecnie drugie miejsce, a lepszym bilansem bezpośrednich meczów wyprzedza ich Galatasaray. Hapoel przegrał bowiem w Stambule różnicą 13. punktów, a przed własną publicznością wygrał 9-cioma punktami. Ponadto Hapoel wygrał po dogrywce z Legią 84:81 oraz pokonał na własnym parkiecie Filou Oostende 88:83.



Najlepszymi strzelcami drużyny Hapoelu w rozgrywkach BCL są Erick Green, zdobywający średnio 17 punktów na mecz oraz Joe Ragland - 16.8 pkt. Klub z Izraela po ostatnim sezonie zostawił większość graczy, dzięki czemu dzisiaj ich zgranie stoi na bardzo wysokim poziomie. Oprócz wcześniej wymienionych, ważnym graczem jest C.J. Harrisa, który przed dwoma laty był jednym z najlepszych zawodników BCL, ze średnią 17 pkt. w tych rozgrywkach, ale obecnie zawodnik przechodzi rehabilitację i do dyspozycji trenera będzie dopiero po nowym roku. Trzeci kolejny sezon w Holonie rozgrywa Chris Johnson, obecnie notujący 10.8 pkt. na mecz i trafiający 33.3% rzutów za 3. W przeszłości występwał w NBA w Memphis Grizzlies, Boston Celtics, Philadelphii 76ers, Utah Jazz i Milwaukee Bucks.







Holon to miasto powstałe na nadmorskich wydmach, położone w dystrykcie Tel Awiw w Izraelu, a z powodu rozwoju Tel Awiwu, nie widać wyraźnej granicy pomiędzy nim a Holonem. Do Jerozolimy jest stąd zaledwie 50 kilometrów. Nazwa miasta pochodzi od hebrajskiego słowa chol - po polsku piasek. O ile w samym Tel Awiwie klubów sportowych, zarówno koszykarskich, jak i piłkarskich jest całkiem sporo, to w Holon mieszkańcy kibicują przede wszystkim koszykarzom Hapoelu Holon. Piłkarze z tego miasta, Hapoel Cafririm Holon występują na poziomie III ligi.



Hapoel swoje mecze rozgrywa w Holon Toto Hall - obiekcie otwartym w marcu 2015 roku, którego budowa kosztowała 34 miliony euro. Hala może pomieścić 5500 widzów i od czasu otwarcia służy tylko koszykarzom Hapoelu Holon. Wcześniej zespół przez kilkadziesiąt lat występował w znacznie mniejszej, blaszanej hali 1 Maja, zwanej również "Blaszakiem", której pojemność wynosiła tylko 2800 miejsc. Dopiero w 2012 roku w Park Peres rozpoczęto budowę nowego domu dla koszykarzy z Holonu. Podczas meczów panuje naprawdę gorąca atmosfera, którą można porównać do tej, którą potrafią stworzyć kibice w Turcji, czy na Bałkanach. Legioniści po występie w Stambule, powinni być przygotowani na podobne przyjęcie i fanatyczny doping przez całe spotkanie.



Legia do Izraela wyleci w poniedziałek o godzinie 14. Wieczorem legioniści będą trenować po raz pierwszy w arenie, w której rozegrane zostanie spotkanie. Tradycyjnie też, w dniu meczu nasz zespół ćwiczyć będzie raz jeszcze. Powrót do Polski zaplanowano na środę na godzinę 14:30. Tego dnia nasi gracze będą odpoczywać, a przygotowania do niedzielnego meczu z GTK rozpoczną w czwartek. Z zespołem do Izraela poleci Billy Garrett, zawodnik pozyskany w ostatnich dniach, który w Bydgoszczy nie wystąpił ze względu na przeprowadzkę z Trójmiasta. W Holonie amerykański rzucający zapewne dostanie szansę debiutu, choć na razie zapewne w niezbyt dużym wymiarze czasowym - wszak z nowymi kolegami z drużyny odbędzie wcześniej raptem parę wspólnych treningów. Jak przyznał po meczu w Bydgoszczy trener Kamiński, tak szybkie sprowadzenie Garretta spowodowane jest m.in. tym, że nasz klub jest zdeterminowany, by awansować do kolejnego etapu rozgrywek Basketball Champions League. Wierzymy, że legioniści zagrają na równie wysokim poziomie co w ostatnich trzech meczach - w Ostendzie, Lublinie i Bydgoszczy. Co napawa optymizmem, to coraz lepsza dyspozycja każdego z graczy indywidualnie, ale również lepsze rozumienie na parkiecie całej drużyny, co przejawia się o coraz lepszą grą w obronie i trudnymi do zatrzymania atakami, w których piłka zaczyna chodzić jak należy.



Wtorkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 polskiego czasu (21:00 w Izraelu) i będzie transmitowane przez TVP Sport - zarówno w aplikacji mobilnej, jak i na stronie sport.tvp.pl. Zachęcamy do oglądania i kibicowania naszej drużynie!



HAPOEL ATSMON HOLON

Liczba wygranych/porażek: 7-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,3 / 81,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 46,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 86,1%



Skład: Gal Abrass, C.J. Harris, Erick Green, Joe Ragland, Harel Dadon, Niv Misgav, Ran Solomon (rozgrywający), Amit Sanker, Shahar Amir, Frederic Bourdillon, Shawn Dawson (rzucający), Chris Johnson, Eitan Yanay, Kenneth Kadji, Hayden Dalton (skrzydłowi), Marvin Jones (środkowi)

trener: Guy Goodes, as. Amit Sherf, Ido Levit



Przewidywana wyjściowa piątka: Erick Green, Joe Ragland, Chris Johnson, Hayden Dalton, Marvin Jones



Najwięcej punktów: Erick Green 68 (śr. 17,0), Joe Ragland 67 (16,8), Chris Johnson 53 (13,3).



Ostatnie wyniki: Galil Elyon (d, 91:79), Legia Warszawa (w, 81:84), BC Oostende (d, 88:83), Galil Gilboa (w, 67:91), Bnei Herzeliya (d, 74:79), Galatasaray Stambuł (d, 82:73), Maccabi Tel-Awiw (w, 98:78), Hapoel Be'er Szewa (w, 94:101), Nes Ziona (d, 107:92), Galatasaray Stambuł (w, 88:75), Hapoel Tel-Awiw (d, 74:79).



Ostatnie mecze obu drużyn:

03.10.2022 Legia Warszawa pd. 81:84 Hapoel Holon



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 7-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 70,5 / 76,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 54,1%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski, Bartosz Prokopowicz (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Devyn Marble, Janis Berzins/Travis Leslie, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Ray McCallum 67 (śr. 16,8), Devyn Marble 46 (11,5), Travis Leslie 26 (13,0).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86).



Termin meczu: wtorek, 6 grudnia 2022 roku, g. 20:00

Adres hali: Holon, Sderot Yerushalayim 220 (Holon Toto Hall)

Pojemność hali: 5500 miejsc

Transmisja: TVP Sport/sport.tvp.pl