Bartnik 9. w finale PŚ w trzech postawach

Dziś o godzinie 10:00 w Kairze rozpoczęła się rywalizacja w Finale Pucharu Świata w strzelectwie sportowym, w konkurencji karabin 3 postawy. W zawodach wziął udział zawodnik Legii, Tomasz Bartnik , który walczył o awans do finałowej ósemki, która w sobotę powalczy o medale. Niestety nasz zawodnik zajął miejsce dziewiąte, a do wyniku premiowanego awansem zabrakło mu jednego punktu. Nasz zawodnik uzyskał w kwalifikacjach 584 pkt. - 195 w pozycji klęczącej (96 i 99), 194 w leżącej (96 i 98) i 195 w stojącej (98 i 97).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.