Wyniki Berkiety i Rowińskiej na Florydzie

W Bradenton na Florydzie odbywa się prestiżowy tenisowy turniej Eddie Herr International Championships 2022, a w gronie juniorów do lat 18 wystartowało dwoje tenisistów Legii. Malwina Rowińska pokonała trzy rywalki i odpadła w 1/8 finału z rozstawioną z dwójką Argentynką, Lucianą Moyano. Tomasz Berkieta w pierwszej runda zwyciężył Rosjanina (rozstawionego z numerem 2), który wygrał ostatni turniej J1 w Guadalajarze - Jarosława Demina, ale w drugiej rundzie przegrał w trzech setach z Amerykaninem, Cooperem Woestendickiem. Wyniki Berkiety w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Jarosław Demin (Rosja) 6-2, 7-5 II runda: Tomasz Berkieta - Cooper Woestendick (USA) 6-2, 3-6, 3-6 Wyniki Rowińskiej w singlu: I runda: Malwina Rowińska - Ellie Daniels (Kanada) 7-5, 6-3 II runda: Malwina Rowińska - Theadora Rabman (USA) 6-2, 7-5 III runda: Malwina Rowińska - Luciana Moyano (Argentyna) 6-7 (4), 3-6 Wyniki Rowińskiej w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Madeleine Jessup (Tajwan) - Ava Krug/Theadora Rabman (USA) 3-6, 6-7(4)

