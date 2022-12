Legia wznowiła treningi

Czwartek, 1 grudnia 2022 r.

Po ponad 2 tygodniowych urlopach piłkarze Legii Warszawa wrócili do treningów. Tegoroczna zima będzie znacznie różniła się od poprzednich. Sztab szkoleniowy ma zdecydowanie więcej czasu niż zwykle spokojne na doprowadzenie piłkarzy do najwyższej formy, ale jednocześnie dysponuje niezbyt szeroką kadrą.



W czwartkowy poranek zawodnicy stawili się w Legia Training Center i przechodzili badania medyczne, a o godzinie 15:30 rozpoczął się pierwszy trening. W zajęciach nie wzięli udziału Artur Jędrzejczyk, Kacper Tobiasz i Filip Mladenović, którzy biorą udział w Mistrzostwach Świata Katar 2022 a także Blaz Kramer, który w ostatnim meczu rundy jesiennej doznał urazu mięśnia. "Jędza" i "Mladen"

wrócą do treningów w styczniu, nieco wcześniej do drużyny dołączy "Tobi".



Pozostali gracze byli do dyspozycji Kosty Runjaicia, czyli 20 zawodników z pola i 3 bramkarzy. W tym gronie znalazło się czterech młodych graczy - Igor Strzałek, Jakub Kisiel, Kacper Skibicki i Jakub Trojanowski.









Zajęcia poprzedziła odprawa i praca na siłowni. Bardzo dobrze prezentowała się podgrzewana płyta boiska, która przez ostatnie tygodnie miała czas na regenerację. Zawodnicy rozpoczęli od kilku kółek wokół boiska i rozgrzewki prowadzonej przez Stergiosa Fotopoulosa. Następnie pałeczkę przejęli Inaki Astiz i Aleksandar Rogić. Były gry na utrzymanie, a na koniec kilkunastominutowa rywalizacja na połowie boiska na duże i małe bramki. Najpiękniejszą bramkę treningu zdobył Josue, który popisał się uderzeniem w samo okienko.



W kolejnych trzech dniach treningi zaplanowano na godzinę 11, a w poniedziałek o godz. 13. legioniści zmierzą się w LTC z GKS-em Tychy, który po rundzie jesiennej zajmuje 11. miejsce w tabeli I ligi. Drugim sparingpartnerem będzie Motor Lublin - mecz odbędzie się w sobotę, 10 grudnia. Drużyna wicelidera Ekstraklasy będzie trenowała do 21 grudnia, a następnie piłkarze dostaną wolne na święta. Tuż po Nowym Roku Legia wyjedzie na 10-dniowe zgrupowanie do tureckiego Belek.



