Zmarł Adam Ostrowski

W dniu 29 listopada, w wieku 77 lat zmarł wybitny przed laty zapaśnik Legii, Adam Ostrowski . Karierę zapaśniczą rozpoczynał w Pafawagu Wrocław, a do Legii trafił w 1960 roku. Startował w stylu klasycznym w wadze półśredniej i średniej. Był mistrzem Polski z roku 1968 w wadze półśredniej. Zdobywał medale na Mistrzostwach Europy (srebro w 1970 roku w wadze średniej) i Mistrzostwach Świata (brąz w 1975 roku w wadze średniej). Trzykrotnie startował na Igrzyskach Olimpijskich - w 1968 roku w Meksyku (11. miejsce w wadze półśredniej), w 1972 roku w Monachium (miejsca 9-12 w wadze średniej) oraz 1976 roku w Montrealu (8. miejsce w wadze średniej). Po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem młodzieży w Legii. Za wybitne osiągnięcia sportowe był odznaczony medalem Mistrza Sportu, Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami sportowymi i państwowymi. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę w Zalesiu Górnym, msza święta rozpocznie się o 13:30 przy ul. Białej Brzozy 23.

