Koszykówka

Billy Garrett nowym zawodnikiem Legii

Piątek, 2 grudnia 2022 r. 10:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia zakontraktowała nowego zawodnika, który z pewnością jest doskonale znany polskim kibicom - Billy Garrett to rzucający, który w poprzednim sezonie był jedną z gwiazd Energa Basket Ligi w barwach beniaminka ze Słupska. Amerykański rzucający, który może grać również na pozycjach 1 i 3, może zadebiutować w naszym zespole w dzisiejszym meczu z Astorią w Bydgoszczy.



Garrett przed obecnym sezonem trafił do klubu Bundesligi, grającego również w Lidze Mistrzów - MHP Riesen Ludwigsburg, ale ostatecznie nie przebił się tam do składu i w ostatnich tygodniach podpisał miesięczny kontrakt z Arką Gdynia. W zespole z Trójmiasta zdążył rozegrać trzy spotkania, po czym z opcji buy-outu, którą zapisał sobie klub z Gdyni, skorzystała Legia. W trzech wspomnianych meczach Garrett zdobywał średnio 13.7 pkt. W minionym sezonie w Czarnych Słupsk miał 17.1 pkt. i 3.9 asysty na mecz.



Zawodnik ma na swoim koncie również cztery występy w NBA w barwach New York Knicks w roku 2019. Ponad 100 meczów rozegrał na zapleczu NBA - w G-League, w drużynach Westchester Knicks oraz Lakeland Magic. W sezonie 2019/20 występował również w Grecji (Ermis Larissa) i Francji (Elan Chalon).



- „Kibicom Energa Basket Ligi i Legii Warszawa nie trzeba specjalnie przedstawiać naszego nowego koszykarza. Zdecydowaliśmy się na zatrudnienie tego zawodnika ponieważ przed nami bardzo ciężki terminarz, dużo gry i pomimo tego, że wszyscy nasi obwodowi zawodnicy są zdrowi, nadal borykamy się z pewnymi problemami zdrowotnymi. Ponadto chcemy, aby rotacja zawodników była jak najbardziej optymalna. Myślę, że przy naszych kłopotach w niektórych meczach, w większości w ataku, Billy będzie zawodnikiem, który da nam większą jakość w tym aspekcie gry, dostarczy punktów. Jest to też zawodnik, który potrafi grać z innymi, dzielić się piłką i na to wszyscy bardzo liczymy. Dziękujemy Suzuki Arce Gdynia za sprawne, błyskawiczne dopełnienie formalności związanych z tym transferem, które pozwolą nam na to, aby Billy Garrett mógł dołączyć do naszego zespołu jak najszybciej to możliwe - powiedział Wojciech Kamiński, trener Legii Warszawa.



Imię i nazwisko: Billy Garrett

Data urodzenia: 16 października 1994

Wzrost: 197 cm

Pozycja: rozgrywający/rzucający obrońca/niski skrzydłowy



Dotychczasowa kariera:

2022/23: Suzuki Arka Gdynia (EBL): 3 mecze, śr. 13.7 pkt., 2.7 zb., 1.3 as.

2022/23: MHP Riesen Ludwigsburg (liga niemiecka)

2021/22: Grupa Sierleccy Czarni Słupsk (EBL): 41 meczów, śr. 17.1 pkt., 3.8 zb., 3.9 as.

2020/21: Lakeland Magic (USA, G League): 13 meczów, śr. 11.6 pkt., 2.8 zb., 5.3 as.

2019/20: Ermis Larissa (liga grecka): 7 meczów, śr. 12.5 pkt., 1.5 zb., 2.0 as.

2019/20: Elan Chalon (liga francuska): 8 meczów, śr. 7.5 pkt., 2.2 zb., 1.7 as.

2019: New York Knicks (USA, NBA): 4 mecze, śr. 6.5 pkt., 0.7 zb., 1.7 as.

2018/19: Westchester Knicks (USA, G League): 48 meczów, śr. 16.5 pkt., 3.2 zb., 3.7 as.

2017/18: Westchester Knicks (USA, G League): 50 meczów, śr. 11.9 pkt., 2.7 zb., 2.4 as.

2016/17: DePaul Blue Demons (USA, NCAA): 32 mecze, śr. 14.9 pkt., 2.8 zb., 3.3 as.

2015/16: DePaul Blue Demons (USA, NCAA): 30 meczów, śr. 12.6 pkt., 2.9 zb., 3.5 as.

2014/15: DePaul Blue Demons (USA, NCAA): 32 mecze, śr. 12.2 pkt., 2.4 zb., 3.9 as.

2013/14: DePaul Blue Demons (USA, NCAA): 31 meczów, śr. 12.3 pkt., 2.3 zb., 3.0 as.