Makowski drugi w ostatnim turnieju 1LS

Zawodnik snookerowej Legii, Kuba Makowski zaliczył świetny występ na zakończenie rozgrywek Pierwszej Ligi Snookera (1LS). W ostatnim w tym sezonie turnieju, który odbył się w Lwówku Śląskim, legionista dotarł do finału, w którym po dobrej walce przegrał z doświadczonym Sylwestrem Szumerem 2-4. Wcześniej w spotkaniu półfinałowym z Piotrem Muratem nasz zawodnik ustanowił życiówkę, wbijając w brejku 66 punktów i zamykając mecz wynikiem 4-2. Wyniki Polskiej Ligi Snookera 1LS: Jakub Makowski 3-1 Krzysztof Drążkiewicz Jakub Makowski 3-0 Marcin Karłyk 1/4 finału: Jakub Makowski 4-3 Jakub Zakrzewski 1/2 finału: Jakub Makowski 4-2 Piotr Murat Finał: Jakub Makowski 2-4 Sylwester Szumer

