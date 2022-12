Koszykówka

Bilety na mecz z GTK Gliwice

Środa, 7 grudnia 2022 r. 08:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na domowe spotkanie koszykarzy Legii Warszawa z GTK Gliwice, które rozegrane zostanie w niedzielę, 11 grudnia o 18:00 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. To pierwszy mecz, który będzie mogło obejrzeć na Bemowie aż 2 tysiące kibiców - w ostatnich dniach listopada na poziomie parkietu zamontowano nowe, wyższe trybuny. Gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny, która w stolicy nie grała od przeszło miesiąca. Legioniści w ostatnich tygodniach rozegrali pięć meczów wyjazdowych z rzędu.



Bilety na mecz kupować można TUTAJ w cenie od 10 do 50 złotych. W dniu meczu wejściówki nabywać będzie można przy wejściu do hali.



Termin meczu: niedziela, 11 grudnia 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 10, 20, 30 i 40 zł (ulgowe) oraz 10, 20, 30, 40 i 50 zł (normalne)

Pojemność hali: 2000 miejsc