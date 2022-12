MŚ 2022: Polacy grają z mistrzami świata

Komentarze (9)

Korwinista - 10 minut temu, *.t-mobile.pl Polska -Afryka odpowiedz

Kingsajz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Awans do 1/8 finału to oczywiście sukces, biorąc pod uwagę ze był to pierwszy awans od 36 lat.

Ale mimo wszystko Michniewicz powinien odejść a PZPN niech zatrudni trenera zagranicznego który ma jakiekolwiek pojęcie o taktyce i ambitnej grze.

Wczoraj Australia mimo iż przegrała z Argentyną to pokazała jak należy walczyć nawet kiedy jest się słabszym.

Dzisiaj na cud nie liczę, stawiam na łatwe zwycięstwo francuzow 3:0. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Taktyka CM 711 na dziś:coco jambo i do przodu odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.orange.pl Slaba gra a nadzieja minimalna !! odpowiedz

WSL - 2 godziny temu, *.orange.pl Caly czas nie mozemy sie bronic bo bedzie jak z Argentyna wiec gra musi byc inna ! Zobaczymy jak to bedzie wygladalo !!! odpowiedz

K - MS - 2 godziny temu, *.orange.pl Francja 1-1 POLSKA w regulaminowym czasie potem dogrywka 2-2 i na koniec rzuty karne z ktorych POLSKA awansuje dzieki Szczesnemu ! Powodzenia POLSKO !!! odpowiedz

Wołomin NR - 3 godziny temu, *.centertel.pl Żal przyznać ale nasze kopacze są najgorsi w całym turnieju. odpowiedz

711 połączeń - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Przegrają z 0:4 i do domu, w następnych eliminacjach MŚ to nawet nie powinniśmy brać udziału bo szkolenie w naszym kraju jest na dnie i nie ma komu grać a dla Argentyny byliśmy jak takie San Marino dla nas... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @711 połączeń: Szkolenie się poprawia, ale trenerów mamy z poprzedniej epoki. odpowiedz

