MŚ 2022: Holandia pierwszym ćwierćfinalistą

Sobota, 3 grudnia 2022 r. 17:53 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Zakończył się pierwszy mecz 1/8 finałów Mistrzostw Świata. Holendrzy po dobrej grze poradzili sobie z Amerykanami i są pierwszą drużyną, która awansowała do 1/4. O godzinie 20. rozpocznie się mecz, który wyłoni ćwierćfinałowego przeciwnika Holendrów, pomiędzy Australią, a Argentyną.









Holandia 3–1 (2-0) USA

10’ 1-0 Memphis Depay

45+1’ 2-0 Daley Blind

76’ 2-1 Haji Wright

81’ 3-1 Denzel Dumfries



Spotkanie dobrze i odważnie zaczęli Amerykanie. W 3. minucie po zaskakującym podaniu między obrońców, sam na sam z bramkarzem wyszedł Christian Pulisic, ale fantastycznie interweniował Andries Noppert. Wynik w 10. minucie otworzyli jednak reprezentanci „Oranje”. Ładną drużynową akcję zakończyło podanie Denzela Dumfriesa na skraj pola karnego do Memphisa Depaya, a on mocnym strzałem pokonał golkipera. W dalszej fazie piłkę wciąż częściej kontrolowali Amerykanie, lecz bez pomysłu. Holendrzy spokojnie ich neutralizowali i czyhali na kontrataki. W 42. minucie dobrze do strzału z półwoleja złożył się Timothy Weah, jednak paradą wykazał się bramkarz. W ostatniej akcji pierwszej części, Holendrzy zdobyli bramkę do szatni, po identycznym rozegraniu, co przy pierwszej bramce.



Po przerwie gra wyglądała dość podobnie. W 49. minucie było blisko bramki kontaktowej dla USA, jednak interwencja bramkarza i wybicie defensora z linii bramkowej uratowało Holandie. Chwilę później po kolejnej centrze Dumfriesa, mógł paść gol samobójczy, ale instynktownie odbił piłkę Matt Turner. W 54. minucie dobry indywidualny rajd wykonał Giovanni Reyna, wyłożył podanie do Westona McKenniego, ale pomocnik minimalnie spudłował. W 61. minucie piękny strzał z daleka oddał Depay, a piłkę ponad poprzeczkę wybił Turner. W 72. minucie dwoma świetnymi interwencjami popisał się Amerykański bramkarz, najpierw po strzale Teuna Koopmeinersa, a potem po dobitce z bliska Depaya. W 76. minucie Amerykanie wrócili do żywych. Dobre podanie z prawej strony dał Pulisic, piłka doszła do Hajiego Wrighta, a ten w ekwilibrystyczny i zarazem szczęśliwy sposób trafił do siatki. W 81. minucie Dumfries do wcześniej zdobytych dwóch asyst dołożył bramkę dobijającą Stany Zjednoczone. Całkowicie niepilnowany wbiegł w pole karne i wykończył dośrodkowanie z lewej strony. Amerykanie do końca walczyli o zmniejszenie wymiarów porażki, ale nie udało im się to i to oni pożegnali się z turniejem.



Holandia: 23. Andries Noppert – 22. Denzel Dumfries, 2. Jurrien Timber, 5. Nathan Ake (90+3' 3. Matthijs de Ligt), 4. Virgil van Dijk, 17. Daley Blind – 15. Marten de Roon (46’ 20. Teun Koopmeiners), 21. Frenkie de Jong, 14. Davy Klaassen (46’ 7. Steven Bergwijn) – 10. Memphis Depay (82’ 25. Xavi Simons), 8. Cody Gakpo (90+3' 19. Wout Weghorst)

Trener: Louis van Gaal



USA: 1. Matt Turner – 2. Sergino Dest (75’ 22. Andre Yedlin), 13. Tim Ream, 3. Walker Zimmerman, 5. Antonee Robinson (90+2' 16. Jordan Morris) – 4. Tyler Adams, 6. Yunus Musah, 8. Weston McKennie (67’ 11. Brender Aaronson) – 21. Timothy Weah (67’ 19. Haji Wright), 9. Jesus Ferreira (46’ 7. Giovanni Reyna), 10. Christian Pulisic

Trener: Gregg Berhalter



żółte kartki: Koopmeiners, F. de Jong







Pełny terminarz, wyniki i tabele Mistrzostw Świata 2022



Jutro grają:



Niedziela 04.12.

godz. 16:00 Francja - Polska

godz. 20:00 Anglia - Senegal



Biało-Czerwona LL! Info z Mundialu -> legionisci.com/polska