MŚ 2022: Anglia kolejnym ćwierćfinalistą

W drugim niedzielnym meczu 1/8 finału mistrzostw świata Anglia dość łatwo zwyciężyła z Senegalem 3-0. Do przerwy było już 2-0. W kolejnej rundzie Anglicy zmierzą się z reprezentacją Francji.









Od początku spotkania Anglia była zespołem dominującym. W 22. minucie Senegal zmarnował doskonałą sytuację, najpierw strzelał Boulaye Dia, była jeszcze dobitka Sarra, ale nad poprzeczką. Zawodnicy trenera Cisse domagali się jeszcze rzutu karnego za zagranie ręką, ale nie mogło być o tym mowy. Choć początkowe minuty zapowiadały szybkie tempo i liczne akcje podbramkowe, z tymi drugimi było nieco gorzej. W 32. minucie Senegal mógł wyjść na prowadzenie, świetne podanie od Sarra dostał Boulaye Dia, uderzył z bliskiej odległości, ale doskonale spisał się Jordan Pickford.



Anglicy długo rozgrywali piłkę, próbowali przedostawać się w okolice bramki, ale też popełniali sporo błędów i często tracili piłki w środku pola, co skutkowało groźnymi kontrami. W 39. minucie Jordan Henderson zdobył bramkę po akcji Bellinghama, przeprowadzonej lewą stroną. Henderson z 11 metrów spokojnie posłał piłkę do siatki. Chwilę później podwyższyć mógł Harry Kane, jednak z bliskiej odległości przeniósł piłkę ponad poprzeczką. W doliczonym czasie gry do siatki już udało mu się trafić. Po szybkiej akcji, trzech podaniach mocno z prawej strony strzelił Kane, podwyższając wynik na 2-0.



Senegalczycy wyszli po przerwie z trzema zmianami. To jednak nie zmieniło zbytnio przebiegu gry. Anglicy dalej parli do przodu i próbowali podwyższyć prowadzenie. W 56. minucie mocny strzał z dużego dystansu oddał Kane, ale łatwo wyłapał go Edouard Mendy. Minutę później było już 3-0. Piękny rajd lewym skrzydłem wykonał Foden, wyłożył piłkę do Bukayo Saki, który lekką podcinką pokonał bramkarza. Ta bramka całkowicie podcięła już skrzydła Senegalczykom. Wyprowadzali mało ataków, a dodatkowo dużo faulowali. Anglicy nie chcieli tracić więcej sił, selekcjoner Gareth Southgate stopniowo wprowadzał rezerwowych do gry. "Synowie Albionu" spokojnie utrzymali wynik do końca i zameldowali się w ćwierćfinale.



Anglia 3-0 (2-0) Senegal

1-0 - 39' Jordan Henderson

2-0 - 45+2' Harry Kane

3-0 - 57' Bukayo Saka



Anglia: 1. Jordan Pickford, 6. Harry Maguire, 5. John Stones (76' 15. Eric Dier), 2. Kyle Walker, 3. Luke Shaw, 4. Declan Rice, 8. Jordan Henderson (82' 14. Kalvin Phillips), 22. Jude Bellingham (76' 19. Mason Mount), 17. Bukayo Saka (65' 11. Marcus Rashford), 9. Harry Kane, 20. Phil Foden (65' 7. Jack Grealish)

trener: Gareth Southgate



Senegal: 16. Edouard Mendy, 22. Abdou Diallo, 3. Kalidou Koulibaly, 21. Youssouf Sabaly, 13. Iliman Ndiaye (46' 26. Pape Gueye), 14. Ismail Jakobs (84' 12. Fode Ballo-Toure), 6. Nampalys Mendy, 11. Pathe Ciss (46' 20. Bamba Dieng), 9. Boulaye Dia (72' 19. Famara Diedhiou), 18. Ismaila Sarr, 15. Krepin Diatta (46' 17. Pape Sarr)

trener: Aliou Cisse



żółte kartki: Koulibaly







