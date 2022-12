Sonda

Duże zaufanie kibiców do pracy Runjaicia

Sobota, 3 grudnia 2022 r. 15:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić objął stanowisko pierwszego trenera Legii Warszawa 23 maja tego roku. Pierwsze oficjalne spotkanie pod wodzą szkoleniowca Wojskowi rozegrali 16 lipca i od tego momentu na stronie aktywna jest sonda, w której codziennie oceniacie pracę trenera. Do tej pory oddaliście już ponad 26,5 tysiąca głosów. Ponad 55% osób wystawiło trenerowi ocenę "dobrą", a średnia w skali 1-5 ze wszystkich głosów wynosi 3,7.









Poniżej prezentujemy wykres ocen na przestrzeni ostatnich 20 tygodni. Po rundzie jesiennej zaufanie do pracy szkoleniowca jest na bardzo wysokim poziomie - ponad 78% głosów to oceny "dobrze" i "bardzo dobrze". Zaledwie 3% kibiców aktualnie ocenia "słabo" i "bardzo słabo".





oś Y: % procent / oś X: numer tygodnia roku



Choć strata do pierwszego w tabeli Rakowa Częstochowa wynosi aż 9 punktów, to aktualnie aż 45% fanów wierzy, że Legia Warszawa zdobędzie tytuł mistrza Polski w bieżącym sezonie. Głosowanie cały czas trwa.



SONDA Czy wierzysz w mistrzostwo Polski Legii Warszawa w sezonie 2022/23? tak nie