LIVE!: Legia - GKS Tychy

W poniedziałek w Legia Training Center odbędzie się pierwsze zimowe sparingowe spotkanie Legii Warszawa. Rywalem Wojskowych będzie GKS Tychy. Po rundzie jesiennej tyszanie zajmują 11. miejsce w tabeli I ligi. Początek spotkania o godzinie 13:00. Transmisja tego spotkania zostanie przeprowadzona na kanale Youtube Legii Warszawa. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z LTC. KURSY NA LEGIA - TYCHY FORTUNA : 1 1.32 X 5.2 2 7.6

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.