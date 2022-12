LIVE!: Legia 3-1 GKS (KONIEC)

W poniedziałek w Legia Training Center odbędzie się pierwsze zimowe sparingowe spotkanie Legii Warszawa. Rywalem Wojskowych będzie GKS Tychy. Po rundzie jesiennej tyszanie zajmują 11. miejsce w tabeli I ligi. Początek spotkania o godzinie 13:00. Transmisja tego spotkania zostanie przeprowadzona na kanale Youtube Legii Warszawa. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z LTC. KURSY NA LEGIA - TYCHY FORTUNA :

SF - 2 godziny temu, *.orange.pl Zaciety mecz i posypaly sie czerwone !! odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.191.250 Rosołek Brazylijczyk hehe - dramat do 2 ligi gościu odpowiedz

PoLo - 2 godziny temu, *.mm.pl Miszta !!! Co ????!!!! Ty Ręczniku !!! odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Josue przygotowuje grunt pod nieprzedłużenia umowy...to samo zrobił u Izraelitów-awantury,fochy, bójki z kolegą z drużyny... odpowiedz

WSL - 2 godziny temu, *.orange.pl @ adson 78 : Zgoda ! Widac to po wyniku wiec lepiej gra GKS ! Pozdrawiam !! odpowiedz

W(L) - 2 godziny temu, *.191.4 tego ,debila Josue w kaftan............ odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Sparingi nie musowo wygrac ale tez i nie przegrac a wygrywac w rundzie wiosennej !!!! odpowiedz

adson 78 - 2 godziny temu, *.plus.pl poziom Reprezentacji w grupie MŚ 22 ha ha ha żal patrzeć jak na razie !!! odpowiedz

