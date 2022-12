Sparing: Legia II Warszawa 2-0 Stomil Olsztyn

W pierwszym zimowym sparingowym spotkaniu Legia II Warszawa pokonała w LTC zespół Stomilu Olsztyn 2-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Filipa Laskowskiego, który w 22. minucie głową wykorzystał dośrodkowanie Dawida Dzięgielewskiego z rzutu rożnego. Druga bramka dla gospodarzy padła w 66. minucie po uderzeniu Nikodema Niskiego. Sparing: Legia II Warszawa 2-0 (1-0) Stomil Olsztyn 1-0 - 22' Laskowski 2-0 - 66' Niski Skład Legii (wyjściowy): 1. Szajewski - 22. Krajewski, 17. Tadrowski, 27. Gładysz - 25. Pacek, 14. Laskowski, 16. Kieraś, 15. Korczakowski, 19. Czajkowski - 32. Maciejewski, 7. Dzięgielewski W drugiej połowie grali także: Niski, Kamiński, Deisadze (testowany), Rejczyk i Bednarz

