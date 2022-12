Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 4 grudnia 2022 r. 17:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zakończyły się rozgrywki ligowe rundy jesiennej - juniorzy starsi przegrali 2-3 z Zagłębiem w Lubinie, kończąc mecz w 9-kę. Zespół U17 wygrał z kolei 4-0 z Resovią i zakończył rundę w fotelu lidera CLJ U17. Odbywały się też sparingi i turnieju. Legia U!6 wygrała 7-0 z AKS SMS Łódź, a zespół U15 przegrał 1-4 ze Stalą Rzeszów. Legia U14 i U12 zagrały z rówieśnikami z Viktorii Berlin, prezentujac się z bardzo dobrej strony. W SEMP Winter Cup uczestniczyły z niezłym skutkiem drużyny LSS i Akademii rocznika 2012 (ci drudzy zakończyli na podium).



Po rozstrzygnięciu kwestii nierozegranego meczu z UKS Iwiczna, oficjalnie wiadomo już, że drużyna LSS U14 wywalczyła awans do II ligi warszawskiej, wyprzedzając Agrykolę, FC Komorów i Przyszłość Włochy.



CLJ U19: Zagłębie Lubin 3-2 (2-1) Legia Warszawa U19

Gole:

0-1 11 min. Wiktor Kamiński (as. Kacper Wnorowski)

1-1 27 min. Kacper Terlecki

2-1 29 min. Wojciech Szafranek

3-1 54 min. Wojciech Szafranek

3-2 81 min. Wiktor Puciłowski (as. Kacper Wnorowski)



Legia: Jakub Murawski – Kacper Wnorowski, Jan Ziółkowski, Jakub Okusami, Maciej Bochniak – Sebastian Kieraś (65' Kacper Knera ŻCZ 90'), Filip Rejczyk [06], Szymon Grączewski CZ 60' – Dawid Kiedrowicz (65' Wiktor Puciłowski), Wiktor Kamiński (75' Kacper Siodłowski), Jakub Jędrasik

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: Legia Warszawa U17 4-0 (2-0) SMS Resovia Rzeszów 06

Gole:

1-0 15 min. Karol Kosiorek (as. Jakub Żewłakow)

2-0 20 min. Oliwier Olewiński b.a.

3-0 66 min. Tomasz Rojkowski (karny na nim samym)

4-0 75 min. Przemysław Mizera (as. Cyprian Pchełka)



Strzały (celne): Legia 15 (7) - Resovia 10 (1)



Legia: Hubert Nowak - Oliwier Olewiński, Rafał Boczoń (72' Bartosz Dembek), Kacper Potulski [07], Viktor Karolak (46' Jakub Grzejszczak Ż) - Maciej Saletra, Kacper Bogusiewicz (72' Przemysław Mizera), Jakub Żewłakow (57' Jakub Adkonis [07]) - Karol Kosiorek (57' Antoni Klukowski [07]), Tomasz Rojkowski, Igor Skrobała (57' Cyprian Pchełka)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 7-0 AKS SMS Łódź '07

Gole:

1-0 23 min. Max Pawłowski (as. Radosław Czerwiec)

2-0 27 min. Max Pawłowski (as. Radosław Czerwiec)

3-0 29 min. Alex Cetnar (as. Max Pawłowski)

4-0 49 min. Max Pawłowski (karny na Mikołaju Kotarbie)

5-0 51 min. Adrian Gilant b.a. (z dystansu)

6-0 60 min. Max Pawłowski (as. Konrad Kraska)

7-0 83 min. gracz testowany (dob. strzału Stanisława Gieroby)



Strzały (celne): Legia 19 (12) - AKS SMS 6 (3)



Legia: Konrad Kassyanowicz (46' Michał Bobier) - Mikołaj Kotarba, Franciszek Pollok, Szymon Chojecki, Radosłąw Czerwiec) - gracz testowany, Kuba Solecki (64' Stanisław Gieroba), Dawid Foks, Adrian Gilant, Alex Cetnar (55' Konrad Kraska), Max Pawłowski

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U15 1-4 (1-4) Stal Rzeszów '08

Gole:

0-1 4 min. Oskar Jacak

0-2 25 min. Hubert Kędziora (głową)

0-3 35 min. Oskar Jacak (as. Hubert Kędziora)

1-3 38 min. Kacper Borowiec (as. Jakub Sito)

4-1 39 min. Jakub Kucharski (as. Oskar Jacak)



Strzały (celne) : Legia 7 (2) - Stal 11 (8)



Legia: Antoni Błocki (41' Marcel Grzejda) - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Mateusz Lauryn, Antoni Sobolewski (30' Piotr Bartnicki) - Marcel Kiełbasiński, Jakub Sito, Bartosz Czarkowski - Jakub Oremczuk (60' Piotr Bzducha), Maksymilian Sterniczuk (41' Mikołaj Jasiński), Tomasz Babiloński (26' Kacper Borowiec)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Sparing: Legia U14 6-1 (2-1) Viktoria Berlin 09

Gole:

0-1 5 min.

1-1 8 min. Kazimierz Szydło

2-1 10 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray b.a.

3-1 53 min. Igor Brzeziński (as. Norbert Merchel)

4-1 57 min. Mateusz Strzelecki (as. Norbert Merchel)

5-1 66 min. Piotr Bartnicki b.a.

6-1 78 min. Norbert Merchel (as. Piotr Bartnicki)



Legia: Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Aleksander Marciniak, Kazimierz Szydło, Jakub Juszczak, Piotr Bartnicki, Norbert Merchel, gracz kl. partnerskiego, Szymon Piasta, Edouard von Brandt-Etchemendigaray, gracz testowany, gracz testowany [10], Wojciech Chachuła, Bartosz Korżyński, Igor Brzeziński [10], Mateusz Strzelecki

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Sparing: Legia U12 - Viktoria Berlin 2011



Strzały (celne): Legia 41 (24) - Viktoria 1 (0)



Legia: gracz testowany, Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Tomasz Stefański, gracz testowany, Szymon Wlazło, Stanisław Sałek, Aleksander Dąbrowski, Filip Wancerz, Wojciech Łygan, Cyprian Lipiński, Fryderyk Paprocki

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Turniej "SEMP Winter Cup 2022" (rocznik 2012):



Legia U11 wraz z rówieśnikami z LSS 2012 wystąpi na turnieju "SEMP Winter Cup 2022" organizowanym przez SEMP Ursynów 2012. Pierwszego dnia rozegrane zostały mecze w trzech 7-drużynowych grupach (zatem 6 meczów po 17 minut). W niedzielę odbyła się zaś się faza finałowa, również w 3 grupach.



Drużyna Legia Soccer Schools U11 zaczęła od falstartu z Góralem Istebna, potem jednak spisywała się coraz lepiej, pokonując m.in. późniejszego triumfatora, ZWAR Warszawa. Do awansu do grupy najwyższej zabrakło jedynie lepszej róznicy brmaek...lub lepszej obrony w ostatniej akcji meczu z Ursusem. Gracze LSS zagrali w sobotę również z BVB Academy WBS Warszawa, FC Lesznowola, KS Ursus i Zniczem Pruszków. W niedzielę zagrali zaś, ze zmiennym szczęściem, z: Ursusem [strzały: LSS 4(2) - Ursus 11 (4)], Mundialito Grójec [strzały: LSS 13(10) - Mundialito 9 (6)], Zniczem Pruszków [strzały: LSS 12(9) - Znicz 6 (4)], Kosą Konstancin [strzały: LSS 13(4) - Kosa 10 (4)], Młodymi Orłami Nadnarwianki Pułtuski i Milan-Sport Nadarzyn, który prezentował się chyba najbardziej widowiskowo w niedzielnej "Lidze Europy".



Legia LSS na turnieju: Michał Wojcianiec, Karol Frelikowski, Nikodem Strzałkowski, Jakub Opieczyński, Dzidek Kinasiewicz, Oskar Marzec, Krzysztof Opanowski, Antoni Sałamacha, Maciej Dziankowski, Marcel Stępniak

Trener: Cezary Żarczyński



Mecze grupowe Legii U11 w sobotę to z kolei: KOSA Konstancin, AP Reissa, FC Mundialito Grójec, Milan-Sport Nadarzyn, Dąb Wieliszew i SEMP II Ursynów. Świetna postawa w tych spotkaniach napawała optymizmem przez meczami niedzielnymi, jednak mimo niezłego początku z SEMPem I, później bywało różnie. Legioniści grali w niedzielę także z następującymi przeciwnikami: ZWAR Międzylesie [strzały: Legia 9(4) - ZWAR 11 (5)], Mazur Karczew [strzały: Legia 10(5) - Mazur 6(4)], Stomil Olsztyn [strzały: Legia 5(2) - Stomil 9 (6)], FC Lesznowola i AP Reissa. Na podium znalazły się ZWAR, Stomil i Legia.



Legia U11 na turnieju: Seweryn Orzechowski, Stanisław Dobrowolski, Ignacy Silski, Aleksander Obidziński, Karol Michalski, Antonio Gralewicz Mendez, Nico Martino, Dawid Ruciński, Antoni Czuchnowski oraz gracze testowani klubów partnerskich

Trener: Michał Konieczny, II trener: Cezary Żarczyński