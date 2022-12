Dwa medale legionistów na MP U-15 w trójboju

W ostatni weekend w Spale odbyły się Mistrzostwa Polski do lat 15 w trójboju nowoczesnym. Złoty medal mistrzostw Polski zdobyła legionistka, Hanna Jakubowska , która bardzo wyraźnie wyprzedziła w klasyfikacji generalnej Zuzannę Gradoń. Jakubowska miała najlepszy wynik pływania (1:00,59 min.) i biegu (3:06.11 min.) oraz czwarty rezultat w strzelaniu (400 pkt.). Łącznie zdobyła 877 punktów, o 28 więcej od kolejnej zawodniczki. Hanna Matusik ukończyła zawody na miejscu piątym (799 pkt.), Aleksandra Kazubska była 9. (787 pkt.), Alicja Dobrzyńska - 15. (712 pkt.). Wicemistrzostwo Polski w kat. U-15 wywalczył Maksymilian Dobosz , który stracił tylko pięć punktów do Maksyma Bodnara z Victorii Radom. Dobosz miał drugi wynik pływania (58.10s), czwarty w bieganiu (2:56.00 min.) oraz piąty w strzelaniu (403 pkt.). Kajetan Szpryngiel był ósmy (758 pkt.), Dominik Radomyski 10. (747 pkt.), Antoni Ruzik 14. (735 pkt.), Szymon Pawlak 15. (735 pkt.), a Tomasz Wasiuk 21. (698 pkt.).

