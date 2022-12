MŚ 2022: Chorwacja w ćwierćfinale

Poniedziałek, 5 grudnia 2022 r. 18:44 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W pierwszym poniedziałkowym meczu 1/8 finału mistrzostw świata Chorwacja pokonała 3-1 w rzutach karnych Reprezentację Japonii. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. O godzinie 20. zmierzą się ze sobą Brazylia oraz Korea Południowa i to któraś z tych drużyn będzie przeciwnikiem Chorwatów.









Japonia 1-1 (1-3 k) Chorwacja

1-0 44' Daizem Maeda

1-1 56' Ivan Perisić



Od początku mecz był niezwykle otwarty. Akcje toczyły się od bramki do bramki. W 3. minucie po dobrym dośrodkowaniu z prawej strony szansę na gola głową miał Shogo Taniguchi, ale nieznacznie przestrzelił. W 8. minucie fatalny błąd popełnił Tomiyasu, na bramkę popędził Ivan Perisić, jednak trafił prosto w golkipera. Pierwsze minuty mogły zwiastować ofensywną grę, tempo jednak mocno opadło. Obie drużyny mocno walczyły w środku pola, czasem zbyt ostro. Inicjatywę przejęli Chorwacki, ale z posiadania piłki nic nie wychodziło. Japończycy próbowali atakować wysokim pressingiem i kontrować, choć też bezskutecznie. W 41. minucie po jednej z kontr świetnie w polu karnym zachował się Kamada, pokonał zwodem dwóch obrońców, ale uderzenie było bardzo niecelne. W 44. minucie Japończycy wyszli na prowadzenie. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego, wrzutce i zamieszaniu w polu karnym do piłki dopadł Maeda i wpakował ją do siatki. To był ich jedyny celny strzał w tej części.



Druga połowa zaczęła się od dużej ilością błędów i niedokładności. W 52. minucie w polu karnym Japonii padł Bruno Petković, ale sędzia ani myślał o podyktowaniu jedenastki. W 55. minucie Chorwaci odrobili straty. Idealne dośrodkowanie na pole karne posłał Lovren, a jeszcze lepiej wywalczył pozycję i uderzył głową Ivan Perisić. Chwilę później mocny strzał z około 25 metra oddał Wataru Endo, a piłkę ponad poprzeczkę przeniósł Livaković. Chorwaci coraz mocniej przyciskali, choć mało z tego wynikało. W 63. minucie fenomenalny strzał z podbicia oddał Luka Modrić, ale piękną robinsonadą popisał się Gonda. W 77. minucie indywidualny rajd strzałem z pola karnego zakończył Perisić, ale piłka przeszła jedynie obok słupka. Do końca regulaminowego czasu gry bramka już nie padła, więc do rozstrzygnięcia spotkania potrzebna była pierwsza na tym mundialu dogrywka.



Dogrywka stała pod znakiem walki. Brakowało pomysłu, dokładności i było widać zdecydowane zmęczenie u obu ekip. Głównie Chorwaci prowadzili grę i utrzymywali się przy piłce. W 105. minucie to jednak Japonia miała szansę na prowadzenie. Mocny strzał oddał Mitoma i z dużymi problemami interweniował bramkarz. Po zmianie stron Chorwaci wyszli z dwoma ofensywnymi zmianami. To jednak nie przyniosło żadnych dogodnych sytuacji. Japończycy także nic nie stworzyli i reprezentacje musiały przygotować się do konkursu rzutów karnych. Lepsi w nim okazali się Chorwaci, wygrywając go 3-1. Bohaterem został Chorwacki golkiper, Dominik Livaković, który wybronił trzy jedenastki.



Japonia: 12. Shuichi Gonda - 16. Takehiro Tomiyasu, 22. Maya Yoshida, 2. Shogo Taniguchi - 14. Junya Ito, 6. Wataru Endo, 13. Hidemasa Morita (106' 17. Ao Tanaka), 5. Yuto Nagatomo (64' 9. Kaoru Mitoma) - 8. Ritsu Doan (87' 10. Takumi Minamino), 25. Daizem Maeda (64' 18. Takuma Asano), 15. Daichi Kamada (75' 19. Hiroki Sakai)

Trener: Hajime Moriyasu



Chorwacja: 1. Dominik Livaković - 22. Josip Juranović, 6. Dejan Lovren, 20. Josko Gvardiol, 3. Borna Barisić - 11. Marcelo Brozović, 8. Mateo Kovacić (98' 13. Nikola Vlasić), 10. Luka Modrić (98' 7. Lovro Majer) - 9. Andrej Kramarić (68' 15. Mario Pasalić), 18. Bruno Petković (62' 17. Ante Budimir (106' 14. Marko Livaja), 4. Ivan Perisić (106' 18. Mislav Orsic)

Trener: Zlatko Dalić



żółte kartki: Kovacić, Barisić







Pełny terminarz, wyniki i tabele Mistrzostw Świata 2022



Jutro grają:



Wtorek 06.12.

godz. 16:00 Maroko - Hiszpania

1 6.6 X 3.85 2 1.62

godz. 20:00 Portugalia - Szwajcaria

1 1.91 X 3.5 2 4.5



Biało-Czerwona LL! Info z Mundialu -> legionisci.com/polska