MŚ 2022: Hiszpania odpada z turnieju

Wtorek, 6 grudnia 2022 r. 18:47 Mishka, źródło: Legionisci.com

W ostatnim dniu meczów 1/8 finału Hiszpania zremisowała bezbramkowo z Marokiem. W serii rzutów karnych lepszy okazał się zespół z Afryki i to on awansował do kolejnej rundy. O godzinie 20 Portugalia zmierzy się ze Szwajcarią.



Maroko 0-0, k. 3-0 Hiszpania



W 10. minucie Marokańczycy przejęli piłkę i chcieli wyjść z szybką akcją, faulował jednak wracający Gavi i sędzia podyktował rzut wolny. Do piłki podszedł Achraf Hakimi, uderzył mocno, ale nad poprzeczką. W 25. minucie mieliśmy chyba pierwszą ciekawszą akcję, Jordi Alba zagrał w pole karne, ale Gavi uderzył w poprzeczkę. Sędzia wskazał jeszcze, że był spalony. Chwilę później Marco Asensio dostał piłkę idealnie w tempo, strzelił z lewej strony, jednak minimalnie się pomylił. W 33. minucie z dystansu uderzył Noussair Mazraoui. Unai Simon z trudem obronił. W 2. minucie szansę na zdobycie gola miał Nayef Aguerd, ale po jego uderzeniu głową piłka poszybowała nad poprzeczką. Do przerwy gole nie padły.



Początkowe minuty drugiej części spotkania nie przyniosły zmiany obrazu gry. Marokańczycy mocno zagęszczali linię obrony, nie pozwalając rywalom na podejście w pobliże bramki. Dość powiedzieć, że pierwsze celne trafienie Hiszpanie zanotowali w 54. minucie meczu. Dużo było walki w środku pola, sporo chaosu, wybijania piłki. Brakowało natomiast sytuacji podbramkowych. Hiszpanie bardzo długo rozgrywali piłkę, ale nie byli w stanie przełamać szczelnej obrony Maroka. W 82. minucie ni to strzał, ni podanie przed bramkę zanotował Alvaro Morata. Jeszcze w regulaminowym czasie gry mieliśmy słupek po stronie Maroka. Sędzia doliczył 5 minut. Rzut wolny z lewej strony wykonywali Hiszpanie, ale Morata nie zdołał wykończyć go celnym strzałem. W piątej doliczonej minucie Yassine Bounou doskonale obronił zmierzającą do bramki po rzucie wolnym piłkę. Gol nie padł i mieliśmy kolejną dogrywkę.



30 dodatkowych minut nie przyniosło rozstrzygnięcia, choć obydwa zespoły miały doskonałe sytuacje. Do wyłonienia zwycięzcy konieczna była seria rzutów karnych. W nich lepsi okazali się Marokańczycy, którzy wygrali 3-0.



Maroko: 1. Yassine Bounou, 2. Achraf Hakimi, 5. Nayef Aguerd (85. 18. Jawad El Yamiq), 3. Noussair Mazraoui (82. 25. Yahia Attiyat Allah), 6. Romain Saiss, 8. Azzedine Ounahi (120' 24. Badr Benoun), 15. Selim Amallah (82. 21. Walid Cheddira), 4. Sofyan Amrabat, 7. Hakim Ziyech, 17. Sofiane Boufal (66' 16. Abde Ezzalzouli), 19. Youssef En-Nesyri (82. 11. Abdelhamid Sabiri)

trener: Walid Regragui



Hiszpania: 23. Unai Simon, 24. Aymeric Laporte, 18. Jordi Alba (98' 14. Alex Balde), 9. Gavi (63' 19. Carlos Soler), 6. Marcos Llorente, 26. Pedri, 16. Rodri, 5. Sergio Busquets, 21. Dani Olmo (98' 25. Ansu Fati), 11. Ferran Torres (76' 12. Nico Williams, 119' 22. Pablo Sarabia), 10. Marco Asensio (63' 7. Alvaro Morata)

trener: Luis Enrique



żółte kartki: Saiss - Laporte



Pełny terminarz, wyniki i tabele Mistrzostw Świata 2022



Kolejne mecze:



Piątek 09.12.

godz. 16:00 Chorwacja - Brazylia

1 8.6 X 4.9 2 1.39

godz. 20:00 Holandia - Argentyna

1 3.5 X 3.2 2 2.26



