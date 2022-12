MŚ 2022: Brazylia wyeliminowana. Chorwacja pierwszym półfinalistą

Piątek, 9 grudnia 2022 r. 18:49 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu Chorwacja po serii rzutów karnych zaskakująco zwyciężyła z Brazylią, gwarantując sobie miejsce w półfinale mistrzostw świata. W regulaminowym czasie gry padł bezbramkowy remis, a po dogrywce było 1-1. O godzinie 20. zmierzą się ze sobą Holendrzy oraz Argentyńczycy, a któraś z tych drużyn będzie przeciwnikiem Chorwatów w 1/2.