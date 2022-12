MŚ 2022: Maroko i Francja w półfinale

Sobota, 10 grudnia 2022 r. 22:00 Bartosz Kuciński, Mishka, źródło: Legionisci.com

Trzecim półfinalistą Mistrzostw Świata Katar 2022 zostało niespodziewanie Maroko, które pokonało w ćwierćfinale Portugalię 1-0. Stawkę zamknęła Francja, która po bardzo ciekawym meczu wygrała z Anglią 2-1.