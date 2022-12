MŚ 2022: Argentyna w finale!

Wtorek, 13 grudnia 2022 r. 21:55 Bartosz Kuciński, źródło: Legionisci.com

Pierwszym finalistą Mistrzostw Świata Katar 2022 została Argentyna. Dowodzona przez Leo Messiego drużyna z Ameryki Południowej wysoko wygrała walkę o finał z Chorwacją 3-0. Rywalem Argentyńczyków w walce o tytuł będzie zwycięzca meczu Francja - Maroko, który odbędzie się w środę o godz. 20:00.



Od początku mecz nie był zaciekły. Argentyńczycy pierwszy raz swoje popisy pokazali dopiero w 20. Minucie Messi wymienił podanie z Julianem Alvarezem i po przyjęciu zauważył niepilnowanego Mac Alistera, ale podanie przeciął Chorwacki defensor. Pięć minut później mogliśmy zobaczyć pierwszy strzał celny. Enzo Fernandez dostał piłkę od Mac Alistera, minął obrońcę i uderzył ze sporego dystansu w lewy dolny róg. Piłka nie wpadła do siatki, bo na posterunku stał Livaković. W 31. minucie Pasalić posłał piłkę do Ivana Perisicia, ten wbiegł w pole karne, przełożył dwóch defensorów z Ameryki Południowej i oddał strzał wcinką, ale piłka wylądowała na górnej siatce. Chwilę później Argentyńczycy popędzili z kontrą. Julian Alvarez dostał górne podanie i znalazł się w sytuacji sam na sam, lekko podbił piłkę nad bramkarzem. Livaković faulem zablokował drogę napastnikowi i sędzia bez zastanowienia podyktował rzut karny. Futbolówkę na wapnie ustawił Leo Messi, wziął rozbieg i posłał piłkę w prawy górny róg bramki, Livaković wyczuł stronę, ale nie miał szans. Perfekcyjnie wykonany karny i na murawie mogliśmy widzieć radość Albiectelstes. Pięć minut później Argentyńczycy przejęli dośrodkowanie Chorwatów z rzutu rożnego. Julian Alvarez zaczął bieg od połowy boiska na dwójkę obrońców. Gdy wszedł w pole karne futbolówkę próbował przejąć Juranović, ale ta odbiła się niefortunnie od byłego zawodnika Legii i trafiła pod nogi młodego napastnika, a ten z łatwością skierował ją do bramki podwyższając wynik spotkania, a na trybunach mogliśmy usłyszeć głośne “Muchachos Muchachos” co tylko zagrzewało zawodników Argentyny. W 42. Minucie kolejną szanse bramkową mieli Albiectelstes. Mac Allister wyskoczył do dośrodkowaniu z rzutu rożnego, ale przytomnie interweniował golkiper Chorwatów.









W 58. minucie Leo Messi rozegrał dwójkową akcję z Enzo Fernandezem i dostał piłkę na ósmy metr, gdzie oddał strzał, ale intencje strzelca wyczuł Dominik Livaković. Pięć minut później Luka Modrić posłał piłkę w szesnastkę z rzutu wolnego. Na brzeg pola karnego prześlizgnął się Lovren i oddał strzał głową, ale z problemami interweniował Emiliano Martinez. W 69. minucie Messi wykonał indywidualny rajd od połowy boiska, gdy wszedł w pole karne wyminął dwóch obrońców i wystawił Julianovi Alvarezowi, który z łatwością wykończył świetną akcję. Argentyna była już jedną nogą w wielkim finale! Pięć minut później sędzia odgwizdał rzut wolny dla drużyny z Bałkanów. Ivan Perisić podszedł do piłki i wykonał ładny strzał, ale piłka minimalnie przeleciała nad poprzeczką. W 83. minucie Argentyńczycy szybko wykonali rzut wolny, na wskutek tego Mac Allister dostał górną piłkę, a ten strzelił, ale nie celnie i futbolówka minęła prawy słupek. Trzy minuty później z kornera dośrodkował Majer, piłkę tyłem głowy zgrał Perisić. Podanie miał zamknąć Lovren, ale za późno zareagował i futbolówka przeleciał mu obok stopy. W końcówce Chorwacja miała szansę na bramkę honorową. Lovro Majer odnalazł kolegów pole karne i zdecydował się na dośrodkowanie, ale Martinez wybiegł do piłki i złapał ją z pewnością. Argentyna w wielkim finale! Chorwacja będzie mogła powalczyć jeszcze o brąz.



Argentyna 3-0 (2-0) Chorwacja

1-0 - 34' Lionel Messi (karny)

2-0 - 39' Julian Alvarez

3-0 - 69' Julian Alvarez



Chorwacja: 1. Dominik Livaković - 22. Josip Juranović, 6. Dejan Lovren, 20. Josko Gvardiol, 19. Borna Sosa (46’ 18. Mirslav Orsić) - 11. Marcelo Brozović (50’ 16. Bruno Petković), 8. Mateo Kovacić, 10. Luka Modrić (81’ 7. Lovro Majer) - 15. Mario Pasalić (46’ 13. Nikola Vlasić), 9. Andrej Kramarić (72’ 14. Marko Livaja, 4. Ivan Perisić

Trener: Zlatko Dalić



Argentyna: 23. Emiliano Martinez - 13. Cristian Romero, 3. Nicolas Tagliafico, 26. Nahuel Molina (86’ 2. Juan Foyth), 19. Nicolas Otamendi, - 20. Alexis Mac Allister (86’ 15. Angel Corea), 24. Enzo Fernandez, 7. Rodrigo de Paul (74’ 14. Exequiel Palacios), 5. Leandro Paredes (62’ 25. Lisandro Martinez) - 9. Julian Alvarez (74’ 21. Paulo Dybala), 10. Lionel Messi

trener: Lionel Scaloni



