MŚ 2022: Reprezentacja Francji drugim finalistą

Środa, 14 grudnia 2022 r. 21:57 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W drugim półfinałowym spotkaniu Mistrzostw Świata 2022 Francja zwyciężyła 2-0 z reprezentacją Maroka. Do przerwy było 1-0. To oni będą przeciwnikiem Argentyńczyków w finale, który odbędzie się w niedzielę 18 grudnia o godzinie 16. Francuzi w tym spotkaniu będą mieli również szansę na obronę tytułu. Dzień wcześniej przegrani dzisiejszego meczu zmierzą się z reprezentacją Chorwacji o brązowy medal, również o godzinie 16.





Mecz fenomenalnie rozpoczął się dla europejskiej reprezentacji. Już w 5. minucie świetnie w pole karne wszedł Antoine Griezmann, wyłożył piłkę do Mbappe, ale jego dwa strzały zostały zablokowane. Ogromne zamieszanie wykorzystał jednak Theo Hernandez i dość ekwilibrystycznym strzałem z góry pokonał golkipera. Marokańczycy bo bramce zachowywali się odważnie i chcieli szybko odrobić straty. Zaskakująco to oni częściej przebywali przy futbolówce, a Francuzi wysoko pressowali i czyhali na kontrataki. W 10. minucie dobry rajd, zakończony technicznym strzałem z daleka wykonał Azzedine Ounahi, ale świetnie interweniował doświadczony LLoris. Siedem minut później dobre prostopadłe podanie odebrał Giroud, wbiegł w pole karne i potężnym uderzeniem trafił jedynie w słupek. Już po 21. minutach boisko z powodu urazu opuścić musiał kapitan "Lwów Atlasu", stoper Romain Saiss. Ta roszada zmieniła ustawienie Maroka z trójki, na czwórkę obrońców. Podopieczni Walida Regraguiego cały czas próbowali przeć do przodu, ale ciężko było przedrzeć im się przez wyśmienicie zorganizowaną trójkolorową defensywę. W 36. minucie fenomenalnie kontratak rozprowadził Tchouameni, podał piłkę do Mbappe, ale piłkę lecącą do bramki po jego podcince wybił obrońca. Stu procentową szansę przy dobitce miał jeszcze Olivier Giroud, lecz spudłował z jedenastu metrów na pustą bramkę. Od tego momentu Marokańczycy zdecydowali się wycofać, a Francja przejęła kontrolę. W 40. minucie przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego dobrze na bliższy słupek zbiegł Varane, jednak jego strzał nieznacznie minął metalowy pręt. Cztery minuty później to Marokańczycy mogli wykorzystać swój stały fragment gry. Niepilnowany w polu karnym El Yamiq świetnie złożył się do strzału z przewrotki, a prowadzenie Francji uratowała dobra interwencja bramkarza oraz słupek.









Drugą część mocno ofensywnie zaczęli Marokańczycy. Wykonywali niezwykle groźne i szybkie akcje skrzydłami, ale dośrodkowania w większości były kasowane w odpowiednich momentach. Mimo zdecydowanej przewagi afrykańskiej ekipy, nie było żadnej akcji godnej odnotowania. Pojawiło się też wiele ostrzejszych spięć i fauli. Parę z nich powinno zakończyć się upomnieniami, jednak arbiter pozwalał na bardzo dużo w tym spotkaniu. Obrońcy tytułu, którzy próbowali szybkich akcji po odbiorze, również nie zdołali stworzyć sobie dogodniejszych szans aż do 79. minuty. Wejście smoka zanotował Randal Kolo Muani i dobił na pustą bramkę strzał po świetnym rajdzie Kyliana Mbappe. Był to dopiero drugi celny strzał Francuzów i drugi zakończony golem. Marokańczycy do końca starali się zmniejszyć straty, jednak tak jak wcześniej nie umieli przedrzeć się przez dobrze ustawioną defensywę. To zwycięstwo daje szansę Francuzom na obronę tytułu mistrzów świata. Marokańczycy zakończyli swój piękny sen i powalczą jedynie o trzecie miejsce.



Francja 2-0 (1-0) Maroko

1-0 5' Theo Hernandez

2-0 79' Randal Kolo Muani



Francja: 1. Hugo LLoris - 5. Jules Kounde, 4. Raphael Varane, 24. Ibrahima Konate, 22. Theo Hernandez - 8. Aurelien Tchouameni, 13. Youssouf Fofana - 11. Ousmane Dembele (78' 12. Randal Kolo Muani), 7. Antoine Griezmann, 10. Kylian Mbappe - 9. Olivier Giroud (65' 26. Marcus Thuram)

Trener: Didier Deschamps



Maroko: 1. Yassine Bounou - 2. Achraf Hakimi, 18. Jawad El Yamiq, 20. Achraf Dari, 6. Romain Saiss (21' 15. Selim Amallah (78' 16. Abde Ezzalzouli)), 3. Noussair Mazraoui (46' 25. Yahia Attiyat Allah) - 7. Hakim Ziyech, 8. Azzedine Ounahi, 4. Sofyan Amrabat, 17. Sofiane Boufal (66' 14. Zakaria Aboukhlal) - 19. Youssef En-Nesyri (66' 9. Abderrazak Hamdallah)

Trener: Walid Regragui



żółte kartki: Boufal



Pełny terminarz, wyniki i tabele Mistrzostw Świata 2022