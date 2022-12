MŚ 2022: Chorwacja brązowym medalistą

Sobota, 17 grudnia 2022 r. 17:55 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu o 3. miejsce Mistrzostw Świata 2022 Chorwacja pokonała 2-1 reprezentację Maroka. Wynik ustalony został już przed przerwą. Do końca mundialu pozostał tylko ostatni, finałowy mecz pomiędzy Francją i Argentyną, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 16.









Obie drużyny zmierzyły się już na tym mundialu w fazie grupowej. W tamtym spotkaniu padł bezbramkowy remis. Tym razem selekcjoner Zlatko Dalić zaskoczył wyborem składu i zmienił ustawienie taktyczne drużyny z czwórki na trójkę obrońców. Miejsca w pierwszym składzie zabrakło dla Dejana Lovrena, Marcelo Brozovicia czy też byłego legionisty, Josipa Juranovicia. W Marokańskim składzie również pojawiło się wiele zmian związanych z sytuacją zdrowotną, szczególnie w formacji obronnej. Niespodziewanie szansę debiutu w reprezentacji dostał 18-letni pomocnik, Bilal El Khannous.



Maroko zaczęło chaotycznie i nerwowo. Na początku spotkania bliski bramki samobójczej, po złym trafieniu w piłkę, był Marokański bramkarz Bounou. Chorwaci emanowali pewnością i zaowocowało to szybkim otworzeniem wyniku. W 7. minucie dobrze z rzutu rożnego dograł Majer, piłkę głową zgrał Perisić, a mocnym uderzeniem szczupakiem, pokonał bezradnego bramkarza Josko Gvardiol. Marokańczycy szybko podnieśli się i już w 9. minucie wyrównali wynik spotkania. Była to bardzo podobna akcja co reprezentacji Chorwacji, wykończona przez Achrafa Dari. Po tych błyskawicznych golach gra dalej toczyła się w szybkim tempie, od bramki do bramki, choć to Chorwaci bardziej chcieli utrzymywać się przy futbolówce. Stosowali też bardzo wysoki pressing. W 18. minucie dośrodkowanie z lewej strony posłał Perisić, ale łatwo interweniował "Bono" po strzale Kramaricia. W 24. minucie Luka Modrić dobrym zwrotem pokonał obrońcę, mocno uderzył na bramkę i sprawił duży problem golkiperowi. Czym było bliżej zakończenia pierwszej części spotkania, tym większą przewagę zyskiwać zaczęły "Lwy Atlasu". Dobrze i szybko rozgrywali piłkę, ale brakowało ostatecznych podań oraz wykończenia. W 42. minucie to jednak reprezentacja Chorwacji wykorzystała otwartą grę Maroka i znów wyszła na prowadzenie. Fenomenalnym technicznym strzałem z lewej krawędzi pola karnego popisał się Mislav Orsić.



Ten, który świetnie zakończył pierwszą połowę dla Chorwatów w bardzo podobny sposób mógł rozpocząć drugą część. Tym razem strzał skrzydłowego w ostatnim momencie zablokował obrońca. Spotkanie toczyło się w większości w środku pola i głównie pod kontrolą europejskiej reprezentacji. Również bardziej się zaostrzyło. Podobnie jak w pierwszej części w późniejszej fazie przewagę zyskiwali Marokańczycy. Rzucili się do przodu, choć nie przynosiło to większych efektów. Musieli również przeprowadzić wiele wymuszonych zmian przez problemy mięśniowe. W 74. minucie po indywidualnej akcji w polu karnym Maroka padł Gvardiol, ale sędzia nie zdecydował się użyć gwizdka. Wydawało się jednak, że obrońca został kopnięty i arbiter popełnił błąd. Chwilę później szanse na wyrównanie w sytuacji sam na sam miał Youssef En-Nesyri, lecz trafił prosto w Livakovicia. Po tych sytuacjach mecz mocno się zaognił i wyszedł spod kontroli arbitra. Widać było również coraz większe zmęczenie turniejem. Chorwaci jednak pewnie utrzymali wynik do końca i zdobyli dla swojego kraju trzeci medal piłkarskich Mistrzostw Świata. Marokańczycy mimo porażki uzyskali najlepszy wynik na mundialu w historii afrykańskiej piłki.



Chorwacja 2-1 (2-1) Maroko

1-0 7' Josko Gvardiol

1-1 9' Achraf Dari

2-1 42' Mislav Orsić



Chorwacja: 1. Dominik Livaković - 2. Josip Stanisić, 20. Josko Gvardiol, 24. Josip Sutalo - 18. Mislav Orsić (90+5' 26. Kristijan Jakić), 7. Lovro Majer (66' 15. Mario Pasalić), 10. Luka Modrić, 8. Mateo Kovacić, 4. Ivan Perisić - 14. Marko Livaja (66' 16. Bruno Petković), 9. Andrej Kramarić (61' 13. Nikola Vlasić)

Trener: Zlatko Dalić



Maroko: 1. Yassine Bounou - 2. Achraf Hakimi, 20. Achraf Dari (64' 24. Badr Benoun), 18. Jawad El Yamiq (67' 15. Selim Amallah), 25. Yahia Attiat-Allah - 4. Sofyan Amrabat, 11. Abdelhamid Sabiri (46' 13. Ilias Chair), 23. Bilal El Khannous (56' 8. Azzedine Ounahi) - 7. Hakim Ziyech, 19. Youssef En-Nesyri, 17. Sofiane Boufal (64' 10. Anass Zaroury)

Trener: Walid Regragui



żółte kartki: Ounahi, Amallah



