MŚ 2022: Argentyna mistrzem świata!

Niedziela, 18 grudnia 2022 r. 19:04 Bartosz Kuciński, źródło: Legionisci.com

Zakończyły się Mistrzostwa Świata Katar 2022. W wielkim finale Argentyna wygrała z Francją po rzutach karnych. Po 90 minutach było 2-2, a w dogrywce obie drużyny zanotowały po jednym trafieniu. Serię jedenastek lepiej wykonywali Argentyńczycy i to oni zostali najlepszą drużyną świata.









Już od początku mogliśmy zobaczyć walkę o zwycięstwo. W 3. minucie Rodrigo de Paul poklepał z Messim na 17. Metrze i sprytnie podbił piłkę, do Alvareza, który półprzewrotką próbował otworzyć wynik. Strzał udaremnili obrońcy Kogutów wybijając piłkę. Dziesięć minut później Trójkolorowi skonstruowali świetną akcję. Dembele znalazł na drugiej stronie nie krytego Hernandeza, ten bez zastanowienia podał do Mbappe. Zawodnik PSG minął obrońców zwodem i próbował zagrać na ścianę z Rabiotem, ale akcję przerwał Emi Martinez. Dwie minuty później piłkę w środkowej stronie boiska futbolówkę de Paul, zgrał do Messiego, a sam zbiegł na skrzydło i po chwili dostał piłkę na skraju boiska i momentalnie dośrodkował. Po kiksie Messiego, futbolówkę dostał Di Maria i oddał strzał, ale piłka zamiast polecieć w światło bramki, to poszybowała w trybuny. W 20. minucie Szymon Marciniak odgwizdał rzut wolny dla Francuzów. Do piłki podszedł Griezmann i zagrał głęboko w pole karne. Do podania wyskoczył Giroud i strzelił z bliskiej odległości, ale piłka przelatuję nad poprzeczką. Chwilę później Ousmane Dembele kopnął Di Marię i w polu karnym. Marciniak bez zastanowienia podyktował jedenastkę. Piłkę na wapnie ustawił Lionel Messi, wziął wdech, zaczął rozbieg i strzelił w prawy dolny róg. Leo otworzył wynik, a wszyscy koledzy rzucili mu się w objęcia. W 36. minucie Romero odebrał piłkę i szybko podał do przodu. Messi dostał futbolówkę i w tempo podał do Mac Allistera. Zawodnik Brighton wychodził na sytuację sam na sam, ale zdecydował się na podanie do Di Marii, a ten kapitalnym strzałem pokonał Llorisa. Tym samym podwyższył wynik na 2:0, sektor Argentyńczyków wybuchł radością! Sam strzelec popłakał się ze szczęścia, ale jego drużyna nie zdejmowała nogi z gazu.



Po wyjściu z szatni Argentyna grała dalej świetnie. W 50. minucie Argentyński defensor przejął piłkę w środkowej strefie boiska i podał do Messiego, ten zagrał piłkę na skrzydło do Di Marii. Skrzydłowy Albiectelstes zagrał piłkę przez całe pole karne do de Paula, który uderzył piłkę z powietrza, ale podczas oddawania strzału wywrócił się i futbolówka ze niską siłą wpadła w koszyczek Llorisa. Dziesięć minut później Julian Alvarez dostał piłkę i w polu karnym znalazł sobie miejsce na strzał i strzelił mocno na bliższy słupek, ale świetną interwencją popisał się golkiper Trójkolorowych. Chwilę później Mac Allister znalazł się w sytuacji sam na sam, ale w tej akcji górą był bramkarz. W 71. minucie Francuzi wypracowali groźną sytuację. Kylian Mbappe rozpoczął indywidualny rajd i z 14 metra posyła rozczarowujący strzał ponad poprzeczką. W 79. minucie Nicolas Otamendi w polu karnym sfaulował od tyłu Upamecano. Sędzia Marciniak podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Kylian Mbappe i uderzył w prawą boczną siatkę po palcach Martineza. Francja złapała kontakt. Po chwili Coman odebrał piłkę Messiemu i po krótkim rajdzie podał do Kolo Muanniego. Kolo zagrał dwójkową akcję z Mbappe i wystawił piłkę na strzał zawodnikowi PSG. Żółw dopadł do piłki i kapitalnie strzelił z powietrza. Cóż za obrót spraw! Przed chwilą Francuzi byli bezradni, a teraz są bliscy do doprowadzenia do dogrywki. W 94. minucie Coman posłał piłkę w pole karne do Rabiota. Piłkarz Juventusu oddał niesamowity strzał w środek bramki, jednak Emi Martinez pokazał refleks i doskonale broni. Chwilę później Messi dostał podanie po ziemi i pięknie strzelił pod poprzeczkę, ale kapitalnym refleksem popisał się Lloris. Ten mecz potrwa jeszcze dłużej.



W 99. Minucie Kolo Muani odebrał piłkę i ominął obrońców, ale jeden z przeciwników poprawnie interweniował i wybił futbolówkę. W 105. Minucie Lautaro Martinez dostał dobre podanie w pole karne i oddał dobry strzał, ale jego próbę zablokował obrońca. Chwilę później Lautaro przyjął dokładne podanie i oddał kapitalny strzał, który przeleciał o włos od lewego słupka. Na początku drugiej połowy Leo Messi wymanewrował obrońce w polu karnym i oddał strzał w prawy dolny róg bramki, ale świetnie interweniował golkiper. Martinez dostał piłkę w polu karnym i świetnym strzałem próbował pokonać bramkarza, ale golkiper odbił piłkę, a ta trafiła pod nogi Messiego, który z łatwością umieszcza piłkę w siatce. Argentyna trzyma jedną rękę na pucharze. Chwile później Gonzalo Montiel zagrał ręką, Marciniak odgwizdał rzut karny. Mbappe ustawił piłkę na wapnie i z wielką pewnością umieścił piłkę w siatce. W ostatniej minucie Kolo Muani znalazł się w sytuacji sam na sam, ale kapitalną interwencją nogami popisał się Martinez. To spotkanie rozstrzygnie seria jedenastek. Wielkim bohaterem okazał się być Emiliano Martinez, który obronił dwa rzuty karne. Argentyńczycy strzelili wszystkie swoje rzuty karne.



Argentyna 3-3 k. 4-2 Francja

1-0 23’ Lionel Messi (Rzut Karny)

2-0 36’ Angel Di Maria

2-1 80’ Kylian Mbappe (Rzut Karny)

2-2 81’ Kylian Mbappe

3-2 109’ Lionel Messi

3-3 118’ Kylian Mbappe (Rzut Karny)





Argentyna: 23. Emiliano Martinez - 13. Cristian Romero, 3. Nicolas Tagliafico (121’ 21. Paulo Dybala), 26. Nahuel Molina (91’ 4. Gonzalo Montiel), 19. Nicolas Otamendi, - 20. Alexis Mac Allister (116’ 6. German Pezella), 24. Enzo Fernandez, 7. Rodrigo de Paul (102’ 5. Leandro Paredes), 11. Angel Di Maria (65’ 8. Marcos Acuna) - 9. Julian Alvarez (102’ 22. Lautaro Martinez), 10. Lionel Messi



trener: Lionel Scaloni



