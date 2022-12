Stadiony: Jan Breydel Stadium

Przeszło siedem lat minęło od wyjazdowego meczu Legii w fazie grupowej Ligi Europy z FC Brugge. Stadion Jana Breydela w tym czasie nie zmienił się ani trochę. Ostatnio mieliśmy okazję wizytować go przy okazji meczu koszykarskiej Legii w niedalekiej Ostendzie. Zdjęcia stadionu - 32 zdjęcia Bodziacha Cały czas użytkują go dwa kluby z Brugii - oprócz Clubu Brugge, nieco mniej znany, ale również od lat występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, Cercle Brugge. Stadion został wybudowany w 1975 roku i po rozbudowie, która miała miejsce w 1999 roku (przed Euro 2000) może pomieścić niespełna 30 tysięcy widzów. Wszystkie cztery trybuny są zadaszone. Każda z nich stoi jakby osobno - dach rozpościera się tylko ponad nią, zaś w narożnikach zadaszenia brak. Na jednej z trybun za bramką znajduje się napis na krzesełkach "Jan Breydel Stadion". Jan Breydel to jeden z przywódców powstania we Flandrii.

Tuatara - 12 minut temu, *.aster.pl a jaki ma to związek z Legią odpowiedz

exsa - 57 minut temu, *.orange.pl Najladniejszy jest stadion naszej "LEGII" gdzie jak sie wejdzie to czuje sie atmosfere i przyjemnosc z ogladania meczu tylko aby pilkarze grali dobrze na co liczymy "MY KIBICE" !!!! odpowiedz

WSL - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie zachwyca wygladem !!! odpowiedz

