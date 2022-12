Strzałek: Priorytetem występy w pierwszej drużynie

- Rozpocząłem drugą połowę na 10, ale nie miałem przypisanej pozycji. Razem z Bartoszem Sliszem i Patrykiem Sokołowskim dużo rotowaliśmy, aby zaskoczyć przeciwnika. Chciałem schodzić po piłkę widząc, że jeden z tej dwójki zawodników zajmował moje miejsce. To funkcjonowało bardzo dobrze, a ja osobiście lubię odpowiadać za kreacje akcji. Bardzo dużo akcji rozgrywaliśmy przez środek, co było widać w drugiej połowie meczu. Zyskaliśmy przewagę w tej części boiska i dzięki temu strzeliliśmy trzy gole. - Sparingi są dla mnie udane? Cieszę się, że regularnie strzelam gole w sparingach. Każda bramka cieszy, ale czekam na bramkę w oficjalnym meczu. Moim priorytetem nie są jednak gole i asysty, a po prostu występy w pierwszej drużynie. Będę dawał z siebie wszystko, aby otrzymać swoją szansę.

- W pierwszej połowie meczu graliśmy dobrze, ale popełniliśmy jeden błąd, który kosztował nas utratę bramki. Wcześniej stworzyliśmy sobie kilka okazji. Zabrakło nam jednak wykończenia. Drugą połowę rozpoczęliśmy lepiej. Gra rozgrywała się pod nasze dyktando. Zdominowaliśmy rywala, kreowaliśmy sytuacje. Graliśmy na naszych warunkach i zdobyliśmy trzy bramki. Zasłużyliśmy na to zwycięstwo - powiedział po sparingu z Tychami Igor Strzałek .

