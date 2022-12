22. urodziny Celhaki

Komentarze (3)

ZC - 2 godziny temu, *.plus.pl Wypożyczenie albo czekanie na transfer Slisa , może plaga kontuzji . As z Ukrainy już chyba skreślony , zostaje Sokołowski przyklejony do ławki i tak chyba zostanie , Augustyniak którego można przesunąć . Na plus młody wiek i gra w U-21 swojej ojczyzny . Minus , były przecieki o trudnym charakterze odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Zdrowia i dobrej gry oraz dostawac wiecej szans !!!! odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.atman.pl O ile Muci jeszcze jako taka zagra dobrze od wielkiego dzwona, tak ten to niewypał do kwadratu. odpowiedz

