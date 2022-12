Konkurs: Typuj wynik kosza, wygraj Remanent!

Czwartek, 15 grudnia 2022 r. 10:34 Redakcja

Dziś o godzinie 17:30 Legia Warszawa zmierzy się z Treflem Sopot w hali Bemowo. Zapraszamy do wspierania Zielonych Kanonierów i zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania mamy 3 egzemplarze książki "Remanent 3. Piłkarski poker. Przed i po…". Co trzeba zrobić? Prawidłowo wytypować rozstrzygnięcie dzisiejszego meczu koszykarzy Legii.



Poniżej prezentujemy fragment pochodzi z książki, która miała swoją oficjalną premierę 6 grudnia tego roku. Trzeci tom jest najważniejszy, ponieważ domyka trylogię "Remanentu" i stanowi esencję twórczości Jerzego Chromika, który odsłonił w nim kulisy kompletnie zdeprawowanej polskiej piłki nożnej.



Publikacja ukazała się w serii SQN Originals i jest dostępna na https://bit.ly/legia-chromik



"Futbol to była kiedyś gra ludyczna, raczej dla ubogich. Dziś powoli staje się zabawą skorumpowanych bogaczy. Niedawno Kanadyjczyk Declan Hill napisał książkę Pewne zwycięstwa. Nie dowiódł wprost, że podczas finałów piłkarskich mistrzostw świata w 2006 roku w Niemczech takie mecze jak: Brazylia – Ghana (3:0), Ghana – Włochy (0:2), Anglia – Ekwador (1:0) i Ukraina – Włochy (0:3) były ustawione. Dał jednak do zrozumienia, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż do tego mogło dojść. Świat się kończy? Jeśli choć jeden mecz w najbardziej elitarnych rozgrywkach kupiono – to świat piłkarski jest tego blisko...



Opisano szczegółowo setki przypadków sprzedanych meczów we wszystkich klasach rozgrywkowych. I nic. W Stanach Zjednoczonych dziennikarz może doprowadzić do zmiany prezydenta, a w PRL trudno było zmusić do odejścia nawet sołtysa. Przez dziesięciolecia była to walka z wiatrakami.



Po premierze filmu Piłkarski poker w reżyserii Janusza Zaorskiego środowisko śmiało się, ale po wyjściu z kin myślało: niezła historia, tylko jakoś dziwnie prawdziwa. Jeden z byłych działaczy dowodził po przedpremierowym pokazie, że wszystko wymyślił pewien dziennikarz z Warszawy, ale to bzdury, od początku do końca.



A przecież sam, będąc kierownikiem drużyny, był w szatni, kiedy niewysoki zawodnik wniósł pudełko po piłkarskich butach rozmiaru osiem i pół (coś z filmu Federico Felliniego?), a w nim osiem i pół miliona starych złotych za korzystny wynik dla gości. Czy naprawdę była to jedynie filmowa fikcja?



Piłkarski poker był filmem opartym na faktach, jedynie lekko podretuszowanych i ze zmienionymi adresami. Sprzedany za skrzynkę wódki mecz A-klasy w rzeczywistości rozgrywany był pod Jasłem. W filmowym scenariuszu został przeniesiony do Białegostoku. Przykłady niewiele tylko zmienionych zdarzeń można mnożyć. Po niedawnych aresztowaniach dokonanych na wniosek wrocławskich prokuratorów wszyscy zorientowali się, że Piłkarski poker to nie film fabularny, lecz raczej dokumentalny. Tytuł filmu stał się bardzo szybko najkrótszym określeniem tego, co dzieje się w polskiej piłce."





KONKURS