Legia Warszawa 61-84 GTK Gliwice

W meczu 11. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym na Bemowie Legia Warszawa przegrała 61-84 z GTK Gliwice. Przed tą kolejką gliwiczanie zajmowali przedostatnie miejsce w tabeli ligowej z zaledwie trzema zwycięstwami na koncie. Już pierwsza kwarta nie ułożyła się po myśli gospodarzy. Szybko wypracowane siedmiopunktowe prowadzenie zostało roztrwonione i po 10 minutach goście prowadzili 26-18. Druga część to dalszy "odjazd" gliwiczan, którzy powiększyli przewagę do 15 oczek.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

KAMIL - 36 minut temu, *.com.pl od dawna nic w tym sezonie sie nie układa nie ma zespołu , obrony i przede wszystkim trenera jak źle zbudował skład to masakra . same indywidualności brak typowej 1 , Koszarek to niech zda już sprzęt ogólnie wstyd co prezentuje Legia w tym sezonie a budżet jeden z największych jak nie największy , patologia odpowiedz

Grzegorz - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Serdeczna prośba do Szanownego Zarządu w którym to znajdują się ludzie którzy nie mają pojęcia o dyscyplinie sportu-koszykówka ale są też tacy którzy wiedzą o co chodzi w tym sporcie.Mianowicie prośba o natychmiastowe zwolnienie "trenera" który...Szkoda już czasu słów i różnego rodzaju dyskusji itd...Już wystarczy.Dziekuje serdecznie pozdrawiam i milego wieczoru. odpowiedz

p10 - 46 minut temu, *.orange.pl To chyba ostatni mecz trenera Kamińskiego ... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.