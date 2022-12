Ponad 3 mln złotych dla Legii za mistrzostwa świata

Wtorek, 13 grudnia 2022 r. 22:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa zarobi na występach zawodników w Mistrzostwach Świata w Katarze ok. 676 tys. USD. FIFA w ramach "Club Benefits Programme" zagwarantowała każdemu klubowi, którego gracz pojechał na turniej po 180 tys. USD za fazę grupową. Ponadto światowa federacja piłkarska bierze pod uwagę zawodników, którzy występowali w danym klubie w ciągu dwóch lat przed mistrzostwami, czyli brali udział w eliminacjach do turnieju. To oznacza, że na konto Legii w Katarze pracowali nie tylko Artur Jędrzejczyk oraz Filip Mladenović, ale także Mateusz Wieteska i Josip Juranović.













Reprezentacje trzech legijnych zawodników (Polska i Chorwacja) awansowały do 1/8 finału, więc księgowy klubu z Łazienkowskiej może liczyć dodatkowe za ich pobyt na mundialu. Przy czym mniej warta jest obecność byłych piłkarzy. W przypadku Mateusza Wieteski to 2/3 podstawowej kwoty, a Josipa Juranovicia 1/3 (ponieważ odszedł ponad rok temu).



Podsumowując: Artur Jędrzejczyk wypracował 220 tys. USD (1/16 finału), Filip Mladenović 180 tys. USD, a Mateusz Wieteska ok. 145 tys. USD (1/8 finału). Chorwacja awansowała do półfinału, za który podstawowa stawka to 320 tys. USD, czyli w przypadku Juranovicia ok. 132 tys. USD dla Legii.



W sumie daje to kwotę ok. 676 tys. USD. Nie należy jednak liczyć na to, że te pieniądze bezpośrednio zasilą budżet przeznaczony na transfery.