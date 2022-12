Futsal

Legia Warszawa 3-4 Słoneczny Stok Białystok

Niedziela, 18 grudnia 2022 r. 20:33 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 15. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała ze Słonecznym Stokiem Białystok 3-4. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. Kolejne spotkanie rozegrają 8 stycznia o godzinie 19, a ich przeciwnikiem będzie BSF Bochnia.



Już w 1. minucie bramkę zdobyli goście. W 5. minucie dobrze, mocno uderzył Mateusz Lisowski, jeszcze piłkę musnął Warszawski, więc goście wznawiali z rogu. Legia chciała wyjść z szybką kontrą, ale została powstrzymana. W 11. minucie żółtą kartką za zagranie ręką został ukarany Adrian Citko. Legioniści nie zdołali jednak wykorzystać rzutu wolnego. Już 7 minut przed zakończeniem pierwszej połowy piąte przewinienie popełnił zespół z Białegostoku, a każdy kolejny miał skutkować przedłużonym rzutem karnym. W 16. minucie potężną bombę posłał Andre Luiz, ale piłka trafiła jedynie w słupek. Chwilę później przedłużony rzut karny wykonywał Mariusz Milewski, jednak uderzył prosto w bramkarza.









Na 4 minuty przed końcem legioniści dobrze wykonali rzut z autu, a celnym strzałem popisał się Michał Madej, dając swojej drużynie wyrównanie. W 17. minucie na 2-1 strzelił Cristian Neme, który skutecznie wykonał przedłużony rzut karny, posyłając piłkę w okienko. Na 2-2 mógł strzelić Andre Luiz, ale w dużym zamieszaniu piłka odbiła się od słupka i wyszła w pole gry. Jeszcze przed końcem na bramkę uderzył Tomasz Warszawski, jednak bramkarz zdołał obronić czubkiem dłoni. Do przerwy goście prowadzili jednak 2-1.



W 24. minucie po błędzie Legii w wyprowadzeniu piłki przejęli ją zawodnicy z Białegostoku i zdobyli trzecią bramkę. W 26. minucie zmierzającą do bramki piłkę obronił jeden z legionistów, a chwilę później umiejętnościami musiał wykazać się Warszawski. W 28. minucie błąd popełnił Warszawski i wyszedł z bramki, a Mateusz Lisowski go przelobował. Już w 30. minucie trener Legii zdecydował się na grę z wycofanym bramkarzem. W 31. minucie po dużym błędzie Lisowskiego w przyjęciu piłki bramkę zdobył Mariusz Milewski.



W 34. minucie bramkę kontaktową z bliskiej odległości strzelił Mateusz Gliński. Od 36. minuty legioniści przez 2 minuty grali w przewadze jednego zawodnika, bo za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Adrian Citko. W 37. minucie mocno uderzył Milewski, ale świetnie spisał się Dobreńko. W 38. minucie sam na sam wyszedł Gliński, ale górą z tego pojedynku wyszedł golkiper. 20 sekund przed końcem z pustej bramki wybił Milewski, w odpowiedzi Andre Luiz trafił w bramkarza.



Legia Warszawa 3-4 (1-2) Słoneczny Stok Białystok

00:56 - 0-1 Helver Tachack

15:23 - 1-1 Michał Madej

16:05 - 1-2 Cristian Neme

23:27 - 1-3 Oleksandr Kolesnikov

27:02 - 1-4 Mateusz Lisowski

30:49 - 2-4 Mariusz Milewski

33:22 - 3-4 Mateusz Gliński



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 81. Mariusz Milewski, 97. Davidson Silva, 15. Radosław Marcinkowski, 99. Michał Madej

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 7. Andre Luiz, 9. Paweł Tarnowski, 10. Mateusz Gliński, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 20. Michał Knajdrowski



Stołeczny Stok: 12. Kamil Dobreńko, 5. Adrian Citko, 3. Mateusz Lisowski, 7. Helver Tachack, 29. Oleksandr Kolesnikov

rezerwa: 17. Szymon Danilewicz, 2. Jacek Stefanowicz, 8. Krzysztof Kożuszkiewicz, 9. Cristian Neme, 11. Piotr Skiepko, 14. Kamil Gryko, 77. Grzegorz Makal



żółte kartki: Citko, Dobreńko, Gryko

czerwone kartki: Citko (za 2 żółte)



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal