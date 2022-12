W meczu 15. kolejki 1. ligi Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Norwidem Częstochowa 1-3. Było to ostatnie spotkanie w 2022 roku, kolejne zaplanowano na 7 stycznia. Wówczas legioniści zmierzą się z SPS Chrobry Głogów. Norwid Częstochowa 3-1 Legia Warszawa sety: 25-20, 25-19, 21-25, 25-19 Norwid: 2. Tomasz Kryński, 3. Mateusz Borkowski, 4. Bartosz Schmidt, 6. Daniel Popiela, 7. Beau Graham, 8. Krzysztof Gibek, 10. Damian Kogut, 11. Artur Sługocki, 12. Sho Takahashi (L), 16. Rafał Sobański, 17. Tomasz Kowalski, 28. Damian Biliński, 49. Adam Szewiński, 52. Bartosz Olczyk (L) Legia: 1. Patryk Akala, 2. Kamil Leliwa, 3. Paweł Szczepaniak, 6. Michał Gregorowicz, 7. Kacper Bobrowski, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara, 10. Kamil Szewczyk, 11. Bruno Romanutti, 17. Szymon Janus, 18. Bartosz Tomczak (L), 21. Michał Gawrzydek

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.