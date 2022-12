W czwartkowym starciu nie wystąpił Devyn Marble, który został odsunięty od drużyny. Nietypowa godzina meczu i środek tygodnia spowodowały, że hala na Bemowie nie wypełniła się nawet w połowie. Legioniści objęli prowadzenie już na samym początku i ani razu nie pozwolili gościom na przejęcie inicjatywy. Pierwsza kwarta zakończyła się 9-punktowym prowadzeniem podopiecznych Wojciecha Kamińskiego. W drugiej kwarcie rywale odrobili pięć oczek i na przerwę schodzili przegrywając 30-36. Po zmianie stron koszykarze Legii nie dopuścili jednak do kolejnego odrabiania straty i trzecią kwartę wygrali 21-16 i przed decydującymi dziesięcioma minutami prowadzili 57-46. Pięć minut przed końcem gospodarze utrzymywali 12-punktowe prowadzenie z wiceliderem, ale następnie w dwie minuty stopniało ono o połowę. Na szczęście trójki Lesliego i Koszarka pozwoliły legionistom zachować w miarę bezpieczną różnicę i ostatecznie zwyciężyć. Legia Warszawa 79-71 Trefl Sopot kwarty: 25-14, 11-16, 21-16, 23-25 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 6. T. Leslie 23 (3) 3. R. McCallum 11 (1) 41. G. Groselle 10 14. G. Kulka 9 (1) 30. B. Garrett 7 --- 55. Ł. Koszarek 9 (3) 91. D. Wyka 6 31. J. Berzins 4 11. G. Kamiński 0 1. J. Sadowski - 22. S. Kołakowski - Trefl Sopot [punkty, (celne za trzy)] 13. J. Salumu 17 (3) 41. I. Radić 7 22. C. Wells 6 23. M. Kolenda 6 15. J. Zyskowski 0 --- 3.A. Pluta 19 (5) 6. R.Freimanis 8 (2) 1.G. Nevels 8 (1) 5. G. Watsin 0 0. J. Malesa - 7. J. Urbaniak - 11. B. Kulikowski - Komisarz: M. Ćmikiewicz Sędziowie: J. Zamojski, M. Chrakowiecki, M. Skorek Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

W meczu 12. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała 79-71 z Treflem Sopot, który zajmuje 2. miejsce w tabeli PLK i przed tym spotkaniem miał na swoim koncie zaledwie dwie porażki. Stołeczny zespół rozegra w grudniu jeszcze 2 spotkania - we wtorek o godzinie 20:00 na Torwarze z Galatasaray Stambuł, a 23 grudnia na wyjeździe z Arką Gdynia. Fotoreportaż z meczu - 61 zdjęć Woytka

grzesiek - 21 minut temu, *.centertel.pl Jakoś poszło... Oby teraz tylko lepiej odpowiedz

ws - 50 minut temu, *.play-internet.pl Można? Można!!! odpowiedz

