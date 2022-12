Mike Drużga pięściarzem KB Legia

Mike Drużga oficjalnie dołączył do Klubu Bokserskiego Legia. Urodzony w 2005 roku w Strzelinie pięściarz w ostatnich tygodniach miał już okazję zadebiutować z eLką na piersi. Mike trenuje boks od dziesięciu lat, i ma na swoim koncie takie sukcesy jak tytuł mistrza Polski w roku 2021, dwukrotne mistrzostwo Dolnego Śląska, złoty medal Pucharu Polski (2022) oraz uczestnictwo w Mistrzostwach Europy Juniorów.

