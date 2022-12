Tenis

Kielan na zgrupowaniu kadry przed meczem Pucharu Davisa

Czwartek, 8 grudnia 2022 r. 10:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnik tenisowej Legii, Szymon Kielan przebywa w Zielonej Górze na zgrupowaniu reprezentacji Polski szykującej się do meczu w Pucharze Davisa z Japonią. To spotkanie (play-off) rozegrane zostanie na początku lutego w Japonii, a jego stawką bęzie awans do Grupy Światowej I.



- W trakcie zgrupowania budujemy potrzebę wspólnego, a nie jedynie indywidualnego treningu, budujemy również pozytywną atmosferę. To co wyróżnia grę w Pucharze Davisa to fakt, że tu nie gra się tylko dla siebie. Każdy z nas trenuje, gra dla całej reprezentacji, dla kolegów z kortu. To właśnie tu rodzą się emocje, których zawodnicy nie doświadczają w grze na co dzień. Wszyscy wzajemnie się wspieramy - powiedział Mariusz Fyrstenberg, jeden z trzech trenerów przebywających z naszymi reprezentantami.