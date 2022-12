Wyniki Rowińskiej i Berkiety w Orange Bowl na Florydzie

W Plantation na Florydzie odbył się tenisowy turniej ITF juniorów Orange Bowl International Tennis Championships 2022, z udziałem dwojga zawodników Legii. Tomasz Berkieta , rozstawiony z numerem 16, nie dokończył niestety już pierwszego meczu singla i w drugim secie, przy stanie 0:4 kreczował. Malwina Rowińska odpadła w drugiej rundzie singla, a w deblu, w parze z Amerykanką, Anyą Murthy, dotarła aż do półfinału. Wyniki Malwiny Rowińskiej w singlu: I runda: Malwina Rowińska - Isabelle Lacy (Wielka Brytania) 6-0, 6-4 II runda: Malwina Rowińska - Valeria Ray (USA) 0-6, 6-2, 3-6 Wyniki Tomasza Berkiety: I runda: Tomasz Berkieta - Max Batyutenko (Kazachstan) 7-6(2), 0-4, krecz Wyniki Malwiny Rowińskiej w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Anya Murthy (USA) - Ena Koike (Japonia)/Lucciana Perez Alarcon (Peru) wo. II runda: Rowińska/Murthy - Olivia Bergler/Zuzanna Pawlikowska 6-0, 6-3 1/4 finału: Kaitlin Quevedo/Valeria Ray (USA) 6-1, 7-5 1/2 finału: Rowińska/Murthy - Ranah Akua Stoiber/Mingge Xu (Wielka Brytania) 1-6, 1-6

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.